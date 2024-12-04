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BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

EŞREF DİNÇER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 30/11/2024 16:00
  • Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ova Caddesi ve civarında 30.10.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
  • Kesim Tarihi: 30/10/2024 09:00

KURŞUNLU

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/12/2024 00:10
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 05/12/2024 23:50
  • Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi Kurşunlu ve Gençali (Kumsaz Mevki Dahil) Mahalleleri, Mudanya İlçesi Altıntaş Mahallesi (Çamlıbel Bölgesi ve Kızılay Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı Dahil) ve Güzelyalı Burgaz Mahallesinin Altın Kum ve Adalet Konakları civarında, 05.12.2024 tarihinde 00:10- 23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
  • Kesim Tarihi: 05/12/2024 00:10

YENİ

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/12/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 04/12/2024 17:34
  • Aciklama: Buski Gemlik Şube içmesuyu bakım onarım çalışmaları sebebi ile saat 09:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
  • Kesim Tarihi: 04/12/2024 09:00
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