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BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

HASANAĞA

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/11/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 20/12/2024 18:00
  • Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 21.11.2024 - 20.12.2024 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur
  • Kesim Tarihi: 21/11/2024 09:00
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