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BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Eylül İnegöl, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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BUSKİ İnegöl, Gemlik, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2024 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2024 18:00

Açıklama: su bakım onarım çalışması

KAYHAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2024 16:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2024 18:00

Açıklama: su bakım onarım çalışması

ORHANİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2024 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2024 18:00

Açıklama: su bakım onarım çalışması

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 16:00

Açıklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI FATIH MAHALLESI 1. SANAYI CADDESI VE CIVARINDA 22.08.2024 - 20.09.2024 TARIHLERI ARASINDA 10:00 - 16:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

Kesim Tarihi: 22/08/2024 10:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpasa İlçesi Yunus emre Mahallesi, Mustafakemalpasa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 28.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 28/08/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi ,Umut sokak, Bülbül sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen sokak ve civarında 30.08.2024 - 28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/08/2024 09:00

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 30.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/08/2024 09:00

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