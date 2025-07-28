Bursa'da son haftalarda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınlar, birçok bölgede kontrol altına alınırken çıkış sebepleri de merak konusu oldu. Özellikle Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Nilüfer ilçelerinde çıkan yangınlar üzerine kamuoyu "Bursa orman yangını nasıl çıktı?" sorusuna cevap aradı. Yangınlara dair resmi açıklamalar, yangın sonrası adli süreç ve müdahale detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Bursa orman yangını nasıl çıktı? İşte detaylar...

BURSA ORMAN YANGINI NASIL ÇIKTI?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Alacaat Mahallesi'nde başlayan yangının çıkış nedeni olarak motorlu testere egzozundan çıkan kıvılcımların ormandaki kuru alanlara sıçradığı belirlendi. Bu olay üzerine yetkililerce soruşturma başlatıldı.

İlk soruşturmalar kapsamında 9 kişi gözaltına alındı; şüphelilerden biri tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. Yangına neden olan kişi, testereyi kullanan Onur Akın olarak tespit edildi. Bursa'nın diğer bölgelerinde, örneğin Büyükorhan–Balıkesir sınırındaki ormanlık alanlarda, henüz netleşmemiş diğer nedenlerle yangın vakaları yaşandı. Bu yangınlarda rüzgârın yangının hızla yayılmasında etkili olduğu bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA: 22-27 TEMMUZ'DA YANGINLARLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarma tarafından, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü tutuklanıren, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bursa'da da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlantığını açıklayan Kurum, "İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik." dedi.