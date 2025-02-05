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Bursa okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Bursa'da okul yok mu (Bursa Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Bursa okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Bursa'da okul yok mu (Bursa Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den 19 il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bursa okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Bursa'da okul yok mu (Bilecik Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den 19 il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bursa okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Bursa'da okul yok mu (Bilecik Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

BURSA HAVA DURUMU

Bursa okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Bursa'da okul yok mu (Bilecik Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


19 İLE SARI KODLA KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı için uyarıda bulundu. İlgili bölgelerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.

Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bursa okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Bursa'da okul yok mu (Bilecik Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

METEOROLOJİ UYARILARI
Batı Karadeniz Kıyı Kesimlerinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra ve Perşembe (06.02.2025) öğleye kadar Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu'nun Doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Batısında Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

MARMARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda dün akşam etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için 440 personel ile 235 araç ve iş makinesiyle hem şehir merkezinde hem de ilçelerde teyakkuzda bekliyor. Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

5 Şubat Çarşamba günü için Bursa Valiliğinden tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Valilik duyurusu:

Bursa okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Bursa'da okul yok mu (Bilecik Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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