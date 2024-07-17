BURSA'DA GEZİLECEK YERLER l Bursa'da bir günde neler yapılır? Bursa'nın neyi meşhur?

Hareketli sosyal bir hayata sahip olan Bursa, ziyaretçilerine hem tarihi hem de modern bir şehir deneyimi sunar. Bursa'da gezilecek yerler nereler? Bursa'yı bir günde gezebilir misiniz? Bursa'nın neyi meşhur? İşte, Bursa seyahati hakkında merak edilenler…

BURSA'DA GEZİLECEK YERLER

Bursa merkez ve çevresinde gezilecek birçok önemli uğrak nokta bulunmaktadır. Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan Bursa, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkar. Bursa'da görülmesi gereken yerlerin başında Uludağ var. Ulu Camii ve Külliyesi, Yeşil Külliye, Tophane Meydanı Bursa seyahatinde mutlaka gidilmesi gereken yerlerdir.Aynı zamanda Bursa Kalesi, Koza Han, Bursa Atatürk Müzesi, İnkaya Çınarı ve Kapalı Çarşı'da turistlerin uğrak noktalarındandır.

Uludağ

Bursa'ya 36 km uzaklıkta bulunan Uludağ, ziyaretçilerine her mevsimde keyifli bir deneyim sunar. Uludağ, ülkemizin önde gelen kış turizmi merkezlerinden biridir. 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Doğal güzellikleri ve sunduğu kayak olanaklarıyla Bursa'nın önemli doğal zenginliklerinden biridir. Kış mevsiminde Uludağ Kayak Merkezi, kayak ve snowboard gibi aktiviteler için idealdir. Yaz aylarında ise doğa yürüyüşleri yaparak muhteşem manzaraların tadını çıkarabilirsiniz.

Ulu Camii ve Külliyesi

Osmanlı Dönemi'nin önemli eserlerinden biri olan Ulu Cami ve Külliyesi, Bursa kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ulu Cami, çok ayaklı camilerin klasik ve büyük örneğidir ve bünyesinde yirmi adet kubbe barındırır. Ülkemizin en geniş iç mekanlı camisi olmasıyla da dikkat çeker. Bursa ziyaretinizde mutlaka görmeyi düşünmeniz gereken tarihi bir yapıdır.

Yeşil Külliye

"Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" adıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Yeşil Külliye, Bursa'nın tarihî değerlerinden biridir. Yeşil Külliye, Yeşil Cami, bir medrese, aşevi, Yeşil Türbe ve hanları içeren bir komplekstir. Yeşil Külliye'nin mimarı Hacı İvaz Paşa'dır ve süslemeleri ile çinileri Tebrizli ustalara yaptırılmıştır. Adını, yapılarındaki çinilerin yeşil renk tonundan almaktadır. Bursa'da bulunan bu tarihi yapı, eşsiz güzellikteki çinileriyle öne çıkmaktadır ve şehri ziyaret edenler için mutlaka görülmesi gereken önemli bir yerdir.

Tophane Meydanı

Bursa'nın önemli tarihi meydanlarından biri olan Tophane Meydanı'nda, tarihi savaş topları, saat kulesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, seyir terası, Kurtuluş Savaşı Şehitliği, asırlık çınar ağaçları ve çay bahçeleri bulunmaktadır. Bu meydan, Bursa'nın en güzel seyir noktalarından biridir.

Bursa'yı ziyaretinizde Tophane Meydanı'na gelerek, Bursa Ovası'nı, Uludağ manzarasını ve Hanlar Bölgesi'ni görebilirsiniz.

Bursa Kalesi

Hisar bölgesinde bulunan Bursa Kalesi'nin inşası M.Ö. birinci yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bursa Kalesi, şehre hakim bir konumda yer almaktadır ve günümüzdeki surlarının toplam uzunluğu 2 kilometreyi bulmaktadır. Kale içinde Hisar Kapı, Kaplıca Kapısı, Zindan Kapısı, Pınarbaşı Kapısı ve Yer Kapı olmak üzere beş adet kapı bulunmaktadır.

Koza Han

Bursa'nın tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Koza Han, şehrin önemli simgelerinden biridir. Han, Ulu Cami ile Orhan Cami arasında konumlanmış olup, anıtsal giriş kapısı ve avlusundaki altı şadırvanlı köşk mescitiyle dikkat çeker. 15. yüzyılın sonlarında II. Beyazıt tarafından mimar Abdül Ula Bin Pulat Şah'a yaptırılan Koza Han, adını içinde ipek kozası ticaretinin yapıldığı dönemlerden almıştır.

Koza Han, tarihi boyunca ipek ticaretinin merkezi olmuş ve bu nedenle hanın adı "Koza" olarak kalmıştır. Günümüzde restore edilmiş olan han, eski ipek ticaretinin anısına alışveriş dükkânlarıyla doludur. Ziyaretçiler, hanın içinde geçmişin ticaret atmosferini yaşayabilir ve özellikle yerel el işi ürünlerini satın alabilirler. Koza Han, Bursa'nın kültürel ve ticari mirasını günümüze taşıyan önemli bir yapı olarak tanınmaktadır.

Bursa Atatürk Müzesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 20-24 Ocak 1923 tarihleri arasında Bursa'ya ikinci ziyaretinde konakladığı ev, günümüzde Bursa Atatürk Müzesi olarak hizmet vermektedir. Bu köşkte, Bursa'nın önemli örneklerinden biri olan sivil mimariye sahip müzede, birinci katta kabul salonu ve dinlenme odası bulunmaktadır. Müzenin ikinci katında ise yatak odaları ile çalışma odaları yer almaktadır.

Atatürk Müzesi'nde sergilenen neredeyse tüm eşyalar, Atatürk'ün Bursa ziyareti sırasında kullandığı orijinal nesnelerdir. Bu müze, Atatürk'ün Bursa'daki tarihi izlerini ve yaşamını merak edenler için önemli bir kültürel ve tarihi kaynaktır.

İnkaya Çınarı

Bursa'daki İnkaya Çınarı, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan ve yaklaşık 600 yaşında olan büyük bir çınar ağacıdır. İsim olarak "İnkaya" adıyla anılan bu çınar, Bursa'nın sembollerinden biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 27 metre yüksekliği ve 2.5 metre çapıyla oldukça etkileyici bir görünüme sahiptir. Çevresi çay bahçeleri ve dinlenme alanlarıyla çevrili olan İnkaya Çınarı, yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği doğal bir cazibe merkezidir.