Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Bursa'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akşam saatlerinde meydana gelen deprem, Bursa'un birçok ilçesinde net şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sarsıntının etkisini daha belirgin hissetti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası kent genelinde büyük bir merak oluştu. Sosyal medya paylaşımları artarken, uzmanların ve resmi kurumların açıklamaları büyük bir dikkatle takip edilmeye başlandı.

Bursa, akşamsaatlerinde hissedilen bir sarsıntıyla tedirgin oldu. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan deprem, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuyla gündemi hareketlendirdi. Vatandaşlar, merakla Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılacak resmi açıklamaları beklemeye başladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik verileri düzenli biçimde paylaşarak kamuoyuna şeffaf bilgi akışı sunuyor. Kurum, bunun yanı sıra afetlere hazırlık düzeyini yükseltmek için yıl boyunca çeşitli eğitim programları, tatbikatlar ve farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Kandilli Rasathanesi ise sahip olduğu gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listeleri, halkın doğru bilgiye hızla erişmesini sağlarken, uzmanlar için de olası risk analizlerinde önemli bir referans kaynağı niteliği taşıyor.

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen yer hareketlerini 7 gün 24 saat esasına göre izlemeyi sürdürüyor. Ülkede kaydedilen her deprem, bu kurumların sismoloji merkezlerinde anlık olarak ölçülüyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

27 Ekim sabahı Bursa ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından çok sayıda vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yayımlanan verileri kontrol etti. "Son depremler" listesi, yalnızca vatandaşların güncel bilgilere ulaşmasını sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bilimsel çalışmalar ve toplumda afet farkındalığının artması açısından da büyük önem taşıyor.

DEPREM NEREDEOLDU?

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/f1Yei9VfGS

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2025
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.