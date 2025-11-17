Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Sabah erken saatlerde yaşanan hareketlilik, Bursa'nın birçok semtinde hissedildi. Kent sakinleri kısa süreli bir tedirginlik yaşarken, özellikle yüksek katlı konutlarda oturanlar sarsıntıyı daha belirgin bir şekilde fark etti. Sosyal medyada " Bursa'da deprem mi oldu?" sorusu hızla gündeme gelirken, vatandaşlar gözlerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevirdi. İşte detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 takip ediyor. Ülke çapında meydana gelen depremler, gelişmiş sensörler sayesinde anında kaydedilerek kamuoyuna sunuluyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı, yer titreşimlerini hızla sisteme düşürürken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" sayfaları, vatandaşların en güncel bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler aynı zamanda bilimsel araştırmalar için de değerli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde her sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk doğru bilgiye erişirken, yanlış söylentilerin önüne geçilmiş oluyor. Kurum ayrıca düzenli eğitim ve tatbikatlarla toplumda deprem bilincini artırmayı hedefliyor.

17 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

17 Kasım 2025 Pazar sabahı Bursa genelinde hissedilen sarsıntı, şehirde kısa süreli bir endişe yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah saatlerinde hissedilen hareketlilik sonrasında sosyal medyada sıkça "Deprem mi oldu?" sorusunu paylaştı.

Sarsıntının ardından kısa süre içinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi, resmi açıklamalarını yayınladı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylar paylaşıldı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca doğrulanmış ve resmi kaynaklardan bilgi almaları konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye'deki deprem hareketlerini anlık olarak göstermeye devam ediyor ve araştırmacılar için güvenilir bir başvuru kaynağı olarak önemini koruyor.