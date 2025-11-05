Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa - Hamzabey

Planlanan Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2025, 09.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10 Kasım 2025, 18.00

Kesim Tarihi: 1 Kasım 2025, 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa İlçesi'nin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarındaki çeşitli cadde ve sokaklarda 1 Kasım 2025 ile 10 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer - Ahmet Yesevi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 6 Kasım 2025, 09.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 6 Kasım 2025, 19.00

Kesim Tarihi: 6 Kasım 2025, 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, Başaran Caddesi, Bey Sokak ve Ergin Sokak arasında kalan bölge ile civarında; ayrıca Balat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Faruk Baykal Caddesi, Selimiye Caddesi ve Balat Sokak çevresinde 6 Kasım 2025 tarihinde 09.00–19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer - Kültür

Planlanan Başlangıç Tarihi: 5 Kasım 2025, 11.10

Planlanan Bitiş Tarihi: 5 Kasım 2025, 14.30

Kesim Tarihi: 5 Kasım 2025, 11.10

Açıklama:

Nilüfer İlçesi C4_B52 alt bölgesinde bulunan Kültür Mahallesi Kumova Sokak ve civarında arıza çalışmaları nedeniyle 5 Kasım 2025 tarihinde 11.10–14.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi - Dereçavuş

Planlanan Başlangıç Tarihi: 5 Kasım 2025, 12.40

Planlanan Bitiş Tarihi: 5 Kasım 2025, 14.00

Kesim Tarihi: 5 Kasım 2025, 12.40

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C4_B20 alt bölgesinde bulunan Dereçavuş Mahallesi Demir Sokak ve civarında arıza çalışmaları nedeniyle 5 Kasım 2025 tarihinde 12.40–14.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi - Hamitler

Planlanan Başlangıç Tarihi: 5 Kasım 2025, 10.45

Planlanan Bitiş Tarihi: 5 Kasım 2025, 14.00

Kesim Tarihi: 5 Kasım 2025, 10.45

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C3_B43 alt bölgesinde bulunan Hamitler Mahallesi 728. Sokak ve Yenikent Mahallesi civarında arıza çalışması nedeniyle 5 Kasım 2025 tarihinde 10.45–14.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi - Küçükbalıklı

Planlanan Başlangıç Tarihi: 5 Kasım 2025, 14.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 5 Kasım 2025, 16.00

Kesim Tarihi: 5 Kasım 2025, 14.00

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C4_D18 alt bölgesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi Kaktüs Sokak ve civarında arıza çalışmaları nedeniyle 5 Kasım 2025 tarihinde 14.00–16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi - Panayır

Planlanan Başlangıç Tarihi: 5 Kasım 2025, 16.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 5 Kasım 2025, 19.00

Kesim Tarihi: 5 Kasım 2025, 16.00

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C4_D33 alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi 2. Serdar Sokak ve civarında, müteahhit çalışması kapsamında yapılan arıza onarımı nedeniyle 5 Kasım 2025 tarihinde 16.00–19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi - Yunuseli

Planlanan Başlangıç Tarihi: 5 Kasım 2025, 10.10

Planlanan Bitiş Tarihi: 5 Kasım 2025, 11.30

Kesim Tarihi: 5 Kasım 2025, 10.10

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C4_B20 alt bölgesinde bulunan Yunuseli Mahallesi Ulu Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 5 Kasım 2025 tarihinde 10.10–11.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın planlanandan önce tamamlanması durumunda sular erken verilebileceğinden, vatandaşların musluklarını kontrollü kullanmaları ve tedbirli olmaları gerekmektedir.