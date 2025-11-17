Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Eşref Dinçer Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 09.30

Planlanan bitiş tarihi: 17.11.2025 saat 13.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 09.30

Açıklama: İçme suyu arıza, bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.

İnegöl – Cuma Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 17.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Açıklama: Ana hat arızası nedeniyle Cuma Mahallesi, Yenice Mahallesi ve Ağaç İşleri bölgesinde su kesintisi uygulanacaktır.

İnegöl – Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında meydana gelebilecek içme suyu hattı arızaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi ve Metal Sanayi Bölgesi çevresinde belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 11.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 24.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 11.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinde belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer – Yirmi Üç Nisan Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 15.30

Planlanan bitiş tarihi: 17.11.2025 saat 17.30

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 15.30

Açıklama: C4 B56 alt bölgesinde bulunan Yirmi Üç Nisan Mahallesi Karacaoğlan Caddesi ve çevresinde arıza nedeniyle 15.30 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Soğukkuyu Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 16.15

Planlanan bitiş tarihi: 17.11.2025 saat 17.15

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 16.15

Açıklama: C4 B10 alt bölgesinde bulunan Soğukkuyu Mahallesi Karanfil Sokak ve çevresinde arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım – Değirmenönü Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 11.00

Planlanan bitiş tarihi: 17.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 11.00

Açıklama: C1 D13 alt bölgesinde bulunan Değirmenönü Mahallesi ve çevresinde UEDAŞ çalışması nedeniyle 11.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 15.30

Planlanan bitiş tarihi: 17.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 15.30

Açıklama: G3 D03 alt bölgesinde bulunan Ertuğrulgazi Mahallesi ile Değirmenlikızık Mahallesinin bir kısmında arıza nedeniyle 15.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım – Yunusemre Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 16.30

Planlanan bitiş tarihi: 17.11.2025 saat 19.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 16.30

Açıklama: C4 D23 alt bölgesinde bulunan Yunusemre Mahallesi Kasapoğlu Sokak ve çevresinde arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.