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Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kaç yaşında ve nereli?

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Burcu Köksal, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Afyonkarahisar belediye başkanı olarak seçildi. Peki, Burcu Köksal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal 25, 26, 27 ve 28. dönem CHP Afyonkarahisar milletvekili oldu. Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

1980 yılı Afyonkarahisar doğumlu olan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Köksal, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.

Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev alırken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği ve birçok çeşitli sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlendi.

Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kaç yaşında ve nereli?

Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından 25, 26 ve 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi, TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapan Köksal, Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev aldı.

28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olmuştur.

Burcu Köksal, Yasin Köksal ile evlidir ve 1 çocuk annesidir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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