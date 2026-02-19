Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmek için kente akın ediyor

Kar yağışlarının ardından debisi artan Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başdeğirmen Mahallesi'ndeki şelale, hafta sonları ziyaretçi akınına uğradı. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

4-5 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Mardin Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Ramazan Uçar, bu yıl ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşandığını belirterek, geçen pazar günü trafikte 4-5 kilometrelik yoğunluk oluştuğunu söyledi. Uçar, doğal dengenin korunması gerektiğine dikkat çekerek, piknik yapan bazı ziyaretçilerin atıklarını alanda bıraktığını ve özellikle plastik atıkların doğada uzun yıllar yok olmadığını vurguladı. Ziyaretçilerden çöplerini yanlarında götürmelerini ya da konteynerlere bırakmalarını istedi.

"DOĞAYI KİRLETMEYİN" ÇAĞRISI

Başdeğirmen Mahallesi Muhtarı Ramazan Demir de bölgeye çok sayıda misafirin geldiğini belirterek, doğanın kirletilmemesi çağrısında bulundu. Demir, bırakılan çöpler nedeniyle birkaç gün sonra bölgede kötü koku oluştuğunu ifade etti. Şelaleyi ailesiyle ziyaret eden İlhem Manop, bölgenin özellikle kar yağışlarının ardından daha da güzelleştiğini belirterek, açık hava ve doğa ortamının kendileri için cazip olduğunu söyledi. Batman'dan gelen Derya Yıldırım ise doğa yürüyüş grubu ile ilk kez geldiği şelaleyi beklediğinden daha güzel bulduğunu dile getirdi.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;