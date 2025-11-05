Burak Güngör kimdir? Burak Güngör kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sosyal medyada korku ve bilgi temalı içerikleriyle adını duyuran Burak Güngör, dijital dünyanın genç fenomenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Youtube'da milyonlarca izleyiciye ulaşan videolarıyla takipçilerini ekran başına kilitleyen Güngör, aynı zamanda sinema projelerinde de rol alarak yeteneklerini geniş kitlelere gösteriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURAK GÜNGÖR KİMDİR?

Burak Güngör, 14 Eylül 1994 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelmiş bir dijital içerik üreticisi ve sosyal medya fenomenidir. Dijital dünyaya adımını 2015 yılında blog yazarlığıyla atan Güngör, kısa sürede kazandığı başarıyla "En İyi Blog Yazarı" ödülüne layık görülerek dikkatleri üzerine çekti.

Blog yazarlığının ardından YouTube kanalı kuran Burak Güngör, özellikle korku ve bilgi temalı içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dijital platformlardaki etkinliği, sosyal medya ve video içerikleriyle milyonlarca kişiye erişmesini sağladı.

Fenomen, sadece YouTube ile sınırlı kalmayıp TikTok, Instagram ve Twitter gibi farklı sosyal medya mecralarında da aktif olarak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Ayrıca Burak Güngör, dijital içerik üretiminin yanı sıra sinema sektöründe de deneyim kazanmıştır; "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?", "Enes Batur Gerçek Kahraman" ve "Kafalar Karışık" filmlerinde rol alarak ekran önündeki varlığını pekiştirmiştir.

BURAK GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

Burak Güngör, 14 Eylül 1994 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Başak burcu olan fenomen, planlı, disiplinli ve detaycı kişiliğiyle tanınmaktadır.

BURAK GÜNGÖR NERELİ?

Burak Güngör, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuştur. Baba tarafından Kocaeli Karamürsel, anne tarafından ise Rize kökenlidir. Ailesinin verdiği isim hikayesini takipçileriyle paylaşan Güngör, annesinin rüyasında gördüğü bir işaret doğrultusunda "Burak" ismini almıştır.

BURAK GÜNGÖR'ÜN KARİYERİ

Burak Güngör'ün kariyeri, dijital içerik üretimi ile başlamış ve kısa sürede önemli bir sosyal medya fenomeni haline gelmiştir. 2016 yılında YouTube'a giriş yapan Güngör, bugüne kadar 300'den fazla video yayınlamış ve kanalının toplam görüntülenmesi 215 milyonu aşmıştır. 2025 itibarıyla 2.16 milyon abonesi bulunan fenomenin içerik türleri arasında korku hikayeleri, bilgi videoları, eğlence ve deneyim videoları yer almaktadır.

Sadece YouTube ile sınırlı kalmayan Burak Güngör, TikTok, Instagram ve Twitter gibi platformlarda da aktif olarak içerik üretmekte ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşmaktadır.

Sinema sektöründe de varlık gösteren Burak Güngör, "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?", "Enes Batur Gerçek Kahraman" ve "Kafalar Karışık" filmlerinde oyuncu olarak rol almış; böylece dijital ve geleneksel medya arasındaki başarısını pekiştirmiştir.

Fiziksel olarak 1.83 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında olan Burak Güngör, kahverengi gözleri ve fit görünümüyle de sosyal medyada dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan genç fenomen, futbol gündeminde de görüşlerini takipçileriyle paylaşmaktadır.