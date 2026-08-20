Haberler

Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi

Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi Haber Videosunu İzle
Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapay zeka destekli yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettikleri değerlendirilen 30 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Yaklaşık 323 milyon liralık para hacminin bulunduğu belirlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bursa'da yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

323 MİLYON LİRALIK PARA HACMİ BULUNAN 30 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yapay zeka destekli incelemeleri sonucunda Bursa il merkezinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve yaklaşık 323 milyon liralık para hacmi bulunan 30 şüpheli belirlendi.

Şüphelilere yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilen çok sayıda materyale de el konulduğu bildirildi.

3 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Operasyonda firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

Söyledikleri başını yaktı!
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' demeden edemedi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi