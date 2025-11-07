Bulgaristan, İspanya maç kadrosu belli oldu mu? Bulgaristan, İspanya maçında kimler oynayacak?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı kritik maçlar öncesinde aday kadro açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 28 kişilik oyuncu listesi, hem Bulgaristan hem de İspanya karşılaşmalarında sahaya çıkacak futbolcuları netleştirdi. Kadroda hem deneyimli isimler hem de ilk kez milli formayı giyecek genç yetenekler yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BULGARİSTAN, İSPANYA MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 28 kişilik aday kadro, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki Bulgaristan ve İspanya maçları için duyuruldu. Kadroda kaleci, defans, orta saha ve forvet mevkilerinde birçok isim yer alıyor.

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Özellikle Aral Şimşir, A Milli Takım'a ilk kez davet edilirken, Yusuf Sarı yaklaşık iki yıl aradan sonra yeniden kadroya çağrıldı. Tüm oyuncular, hem Bulgaristan hem de İspanya karşılaşmaları için kamp ve hazırlıklarını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecekler.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile 15 Kasım 2025 Cumartesi günü karşılaşacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Milliler, maç öncesi stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak ve Teknik Direktör Montella ile bir milli futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Bulgaristan maçının ardından 18 Kasım 2025 Salı günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya - Türkiye karşılaşması, Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda TSİ 22.45'te oynanacak. Milliler, maç öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak ve Teknik Direktör Montella ile bir milli futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.