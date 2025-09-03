Bugün Mevlid Kandili mi sorusu, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen bu özel gecenin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Mevlid Kandili ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün kandil mi? 3 Eylül ne kandili, Mevlid Kandili ne zaman?

BU GÜN KANDİL Mİ?

Bugün 3 Eylül, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Mevlid Kandili'ni idrak ediyor. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen, sevgi, saygı ve manevi duyguların yoğun yaşandığı mübarek bir gecedir. Bu özel gün, Müslümanlar tarafından ibadetlerle, dualarla ve çeşitli etkinliklerle kutlanır.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, İslam alemi için manevi açıdan büyük önem taşıyan özel gecelerden biridir. Bu yıl 3 Eylül Çarşamba gününe denk gelen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi nedeniyle İslam takviminde Rebiyülevvel ayının 12'nci gecesinde idrak edilmektedir. Müslümanlar, bu mübarek gecede Peygamberimizin doğumunu anmak, onun hayatını, ahlakını ve insanlığa bıraktığı örnek mesajları hatırlamak için bir araya gelirler.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Mevlid kelimesi, doğum zamanı ve yerini ifade eder. Mevlid Kandili ise, iki cihan güneşi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) doğduğu gece olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, İslam takvimine göre Rebiyülevvel ayının 12'nci gecesinde idrak edilir ve İslam dünyasında en kutsal ve anlamlı günlerden biri olarak kabul edilir. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, her yıl bu özel geceyi Mevlid Kandili olarak kutlayarak, Peygamberimizin hayatını, öğretilerini ve insanlığa bıraktığı örnek mirası anmakta, dualar etmekte ve manevi duygularını tazelemektedir.

2025 YILINDAKİ DİĞER KANDİLLER NE ZAMANDI?

2025 yılında kandillerin tarihleri şu şekildeydi:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Ocak 2025 Pazartesi

Berat Kandili: 14 Şubat 2025 Cuma

Kadir Gecesi: 27 Mart 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Bu bilgiler doğrultusunda Mevlid Kandili, 2025 yılının son kandili olarak takvimdeki yerini aldı.