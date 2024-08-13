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Bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu tahminleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

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Bugün hava nasıl olacak, nem oranı yüzde kaç? Bugünkü hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sıcaklık değerleri merak ediliyor. 13 Ağustos tarihli hava durumu raporları, vatandaşların günlük planlarını yapmalarına yardımcı olacak. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu gündeme geliyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan ölçümlere göre, temmuz ayı tarihin en sıcak ayı olarak kaydedildi. Hava durumu tahminleri ve il il hava sıcaklıkları araştırılıyor. Bu hafta hava sıcaklığı kaç derece? Detaylar haberimizdedir...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

  • Ankara şehrinde 13 Ağustos 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösteriyor. 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 16 Ağustos 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.
  • İstanbul şehrinde 13 Ağustos 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösteriyor. 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 34 derece olacağı tahmin edilmekte. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 16 Ağustos 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

Bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu tahminleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

  • İzmir şehrinde 13 Ağustos 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 38 dereceyi gösteriyor. 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 37 derece olacağı tahmin edilmekte. 15 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 40 dereceyi gösterecek. 16 Ağustos 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 37 dereceyi bulacak. 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 36 dereceyi gösterecek.

Bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu tahminleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

BU AFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 13 - 19 Ağustos 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıkları yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsimin normalleri üzerinde, iç ve doğu bölge kesimlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nem oranı İstanbul Ankara İzmir Hava Durumu Doğa Gündem Yaşam Haberler

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