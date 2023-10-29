BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 29 EKİM: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?
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29 Ekim 2023 Pazar TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar akşamı dizileri
Bu akşam tv'de neler var, 29 Ekim 2023 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var? İşte, 29 Ekim 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! gündeme geliyor. TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var? Detaylar haberimizdedir...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 29 Ekim 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 29 Ekim 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:30 Hasret
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
FOX TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
12:30 Fox'ta Atatürk'ün İzinde Bir Asır
14:30 Fox'ta Cumhuriyet Coşkusu
16:30 Fox'ta Cumhuriyet Destanı
18:30 Fox'ta Yüzyıllık Miras
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Atatürk Cumhuriyet Özel Programı
21:00 Atatürk
23:15 Objektifin Ardı: Atatürk
00:00 Bambaşka Biri
STAR TV
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
02:00 Güzel Köylü
ATV
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Şansımı Seveyim-Yerli Sinema
14:10 Bölük-Yerli Sinema
15:55 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
TV8
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları&Cumburlop!
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
TRT 1
05:15 Beni Böyle Sev
07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı
07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm
10:50 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:35 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
15:55 İstiklal Yolu "Büyük Taarruz"
16:55 Yerli Sineması Kurtuluş Hattı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3