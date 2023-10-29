29 Ekim 2023 Pazar TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar akşamı dizileri

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 29 EKİM: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?

Bu akşam tv'de neler var, 29 Ekim 2023 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var? İşte, 29 Ekim 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! gündeme geliyor. TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var? Detaylar haberimizdedir...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 29 Ekim 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 29 Ekim 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:30 Hasret

KANAL D

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:30 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

FOX TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

12:30 Fox'ta Atatürk'ün İzinde Bir Asır

14:30 Fox'ta Cumhuriyet Coşkusu

16:30 Fox'ta Cumhuriyet Destanı

18:30 Fox'ta Yüzyıllık Miras

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Atatürk Cumhuriyet Özel Programı

21:00 Atatürk

23:15 Objektifin Ardı: Atatürk

00:00 Bambaşka Biri

STAR TV

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Ömer

02:00 Güzel Köylü

ATV

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Şansımı Seveyim-Yerli Sinema

14:10 Bölük-Yerli Sinema

15:55 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

TV8

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 MasterChef All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları&Cumburlop!

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

TRT 1

05:15 Beni Böyle Sev

07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm

10:50 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:35 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

15:55 İstiklal Yolu "Büyük Taarruz"

16:55 Yerli Sineması Kurtuluş Hattı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3