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Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?

Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?
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Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle bugün (22 Ocak 2025) dizilerin yeni bölümü yerine tekrar bölümleri ekranda olacak. Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını nedeniyle milli yas ilan edildi. Dün akşam diziler yayınlanmayınca birçok kişi bu akşam dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti. Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?

BUGÜN DİZİLER VAR MI?

Yayın akışlarında başlarda dizilerin yeni bölümünün yayınlanacağı görünse de kanallar bir süre önce akışta değişiklik yaptı ve yeni bölümler yerine tekrar bölüm ibaresini ekledi.

Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?

DİZİLER BU AKŞAM DA YOK

Bu akşam da dizilerin yeni bölümü verilmeyecek ve tekrar bölümü ekrana gelecek.

Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara (tekrar)

00:15 Arka Sokaklar

Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (tekrar)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu (tekrar)

00:15 Siyah Kalp

Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman (tekrar)

00:20 Zembilli

Bugün diziler var mı, diziler iptal mi?

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... (tekrar)

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Adım Farah

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