Bugün (28 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

28 Mayıs yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları gündeme geliyor. Haziran ayına sayılı günler kala Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Yağışların İç Anadolu, Akdeniz'in batısı ve Orta Karadeniz'de 20 ilde etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 28 Mayıs yağmur yağacak mı? Yağışlar ne kadar sürecek? Detaylar haberimizdedir…

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tarafından bugün için yapılan sarı uyarıda Ankara, Antalya, Konya, Muğla, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale'de kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İç Anadolu'da beklenen yağışların; bugün sabah saatlerinden 20.00'ye kadar devam edeceği bildirildi.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Orta Karadeniz'de ise bugün öğle saatlerinden itibaren Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Samsun çevresinde sağanağın yerel kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul : İstanbul şehrinde 28 Mayıs 2024 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 22 dereceyi gösteriyor. 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 27 dereceyi gösterecek. 31 Mayıs 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 01 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

Ankara: Ankara şehrinde 28 Mayıs 2024 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek. 31 Mayıs 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 01 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.

İzmir: İzmir şehrinde 28 Mayıs 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 27 dereceyi gösteriyor. 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek. 31 Mayıs 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 30 dereceyi bulacak. 01 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.