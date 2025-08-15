Bu hafta sonu sınav var mı? 16-17 Ağustos sınav takvimi!

"16-17 Ağustos sınav takvimi" kapsamında yapılacak oturumlar, adayların kariyer ve eğitim planlarını doğrudan etkiliyor. Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte "Bu hafta sonu hangi sınavlar var?" sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM ve AÖF tarafından duyurulan sınav programlarına göre, 16-17 Ağustos hafta sonunda Açık öğretim Yaz Okulu Sınavı, TUS 2. Dönem ve STS Tıp Doktorluğu Sınavı uygulanacak. İşte detaylar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Yaz Okulu Sınavı gerçekleştirilecek. Bu sınav, yaz döneminde eksik derslerini tamamlayan öğrenciler için tek sınav hakkı sunan kritik bir değerlendirme olacak. Adaylar sınav yer bilgilerini Anadolu Üniversitesi AÖF sistemi üzerinden öğrenebilecek.

17 Ağustos 2025 Pazar günü ise Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem ile birlikte Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları yapılacak. Her iki sınav da ÖSYM tarafından uygulanacak ve tıp alanında uzmanlaşmak isteyen binlerce aday bu sınavlara katılacak.

2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Ağustos 2025 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ile biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.