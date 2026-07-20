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Bozbey'in davası öncesi tansiyon yükseldi! Milletvekili ile polis arasında arbede

Bozbey'in davası öncesi tansiyon yükseldi! Milletvekili ile polis arasında arbede Haber Videosunu İzle
Bozbey'in davası öncesi tansiyon yükseldi! Milletvekili ile polis arasında arbede
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yargılandığı davanın duruşması öncesinde Bursa Adliyesi’nde hareketli dakikalar yaşandı. Adliye girişinde güvenlik güçleri ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu arasında arbede çıkarken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

  • CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında bulunduğu 63 sanığın yargılanması Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde başladı.
  • CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu ile kolluk kuvvetleri arasında sözlü tartışma ve kısa süreli arbede yaşandı.
  • Mustafa Bozbey hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'imar kirliliğine neden olmak' ve 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçlarından 402 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bursa'da tutuklu bulunan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında bulunduğu 63 sanığın yargılanması Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde başladı. 

CHP'Lİ VEKİL İLE KOLLUK KUVVETLERİ ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA

Duruşma salonuna geçişler esnasında alınan yoğun güvenlik tedbirleri sebebiyle kolluk kuvvetleri ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu arasında sözlü bir tartışma yaşandı. İplerin gerildiği anlarda bu tartışma kısa süreli bir arbedeye dönüştü. Yaşanan gerginliğin ardından, yetkililer tarafından adliye içerisindeki ve çevresindeki güvenlik önlemleri daha da artırıldı.

Mustafa Bozbey

SALONA KONTROLLÜ GİRİŞLER BAŞLADI

Yaşanan arbedenin yatışmasıyla birlikte adliyedeki süreç devam etti. Alınan üst düzey güvenlik tedbirleri altında, davanın avukatları ve tutuksuz yargılanan sanıklar isimleri okunarak kontrollü bir şekilde duruşma salonuna alınmaya başlandı.

Adliye önündeki ve içerisindeki hareketli bekleyiş sürerken, Mustafa Bozbey'in hakim karşısına çıkacağı duruşmanın başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta, Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verilmişti.

Daha sonra sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in 946 yıla kadar, diğer 61 sanığın ise farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCaner:

CHP teşkilatı dimdik arkasında :)

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Devletin Polisi aldığı emri uygular ama görüntüde farklı durumlar var

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