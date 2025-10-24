Youtube'da yayımlanan "Soğuk Savaş" adlı programda yaptığı bir şaka nedeniyle Boğaç Soydemir son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Programda yer alan ifadelerin dini bir hadis üzerinden yapıldığı iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede yargı sürecine taşındı. Peki, Boğaç Soydemir ne dedi? Soğuk Savaş olayı nedir? Boğaç Soydemir çıktı mı, tahliye oldu mu detaylar haberimizde!

BOĞAÇ SOYDEMİR NE DEDİ?

Boğaç Soydemir, YouTube'da yayımlanan "Soğuk Savaş" adlı programda yaptığı bir şaka nedeniyle kamuoyunun gündemine oturdu. Söz konusu şakanın bir hadis üzerinden yapıldığı iddiası, hem sosyal medyada hem de yargı mercilerinde geniş yankı uyandırdı.

Soydemir, duruşmada yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

"Bahsi geçen sözün bir hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu hemen kaldırdım, sosyal medya hesaplarımdan da özür diledim. Planlı ya da kasıtlı bir eylemim yoktu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Bu açıklama, Boğaç Soydemir'in niyetinin mizah yapmak olduğunu, kimseyi incitme amacı taşımadığını vurguluyor. Programın formatı gereği yapılan bu şaka, izleyiciler arasında farklı tepkilere neden oldu. Özellikle dini değerler üzerinden mizah yapılması, toplumsal hassasiyetleri harekete geçirdi.

Programın konuğu Enes Akgündüz de benzer şekilde, söz konusu ifadenin dini bir hadis olduğunu bilmediğini, yalnızca program formatı gereği gülümsediğini belirtti. Her iki isim de duruşmada samimi bir üslupla özür diledi ve herhangi bir kötü niyetlerinin bulunmadığını söyledi.

Mahkeme sonunda, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu kararla birlikte iki isim tahliye edildi.

SOĞUK SAVAŞ OLAYI NEDİR?

"Soğuk Savaş olayı" olarak anılan süreç, dijital yayıncılıkta ifade özgürlüğü ile toplumsal hassasiyetlerin kesiştiği bir vaka olarak öne çıktı.

Olay, YouTube'da yayımlanan "Soğuk Savaş" adlı tartışma ve mizah formatlı programda başladı. Programın bir bölümünde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" anlamına gelen bir ifade üzerinden espri yapıldı. Bu sözün bir hadis olduğu sonradan anlaşılınca, tepki çığ gibi büyüdü.

Gelen yoğun şikayetlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla dava açtı. Her iki isim de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Yargılama sürecinde sanıkların her biri, söz konusu ifadenin dini bir kaynak olduğunu bilmediklerini, amaçlarının yalnızca mizah yapmak olduğunu dile getirdi. Mahkeme, her iki sanığa da 7 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve tahliye kararı verdi.

BOĞAÇ SOYDEMİR ÇIKTI MI, TAHLİYE OLDU MU?

Mahkemenin son duruşmasında verilen karara göre Boğaç Soydemir tahliye edildi. Duruşmada hem Boğaç Soydemir hem de Enes Akgündüz hazır bulundu. Sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme, iki isme de 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak bu ceza için "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı alındı.

Bu karar, cezaların belirli şartlarla ertelenmesi anlamına geliyor. Böylece Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz cezaevinden çıktı. Kararın ardından her iki isim de aileleri ve yakınları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Boğaç Soydemir'in avukatı Ali Rıza Dizdar, müvekkilinin daha önce kamuoyundan özür dilediğini hatırlatarak, bu olayın bir hata olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, "Boğaç Soydemir çıktı mı?" sorusunun yanıtı net: Evet, Boğaç Soydemir tahliye edildi. Ancak hüküm ertelendiği için hukuki süreç tamamen sona ermiş değil.

BOĞAÇ SOYDEMİR KİMDİR?

Boğaç Soydemir, dijital dünyada "Educatedear" takma adıyla tanınan bir içerik üreticisidir. Yıllar içinde YouTube, Twitch ve sosyal medya platformlarında çeşitli mizah, tartışma ve eğlence içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Soydemir, özellikle YouTube'da yayınladığı "Soğuk Savaş" adlı programla tanınır. Program, farklı konukların yer aldığı, kültürel ve güncel olayların mizahi bir üslupla tartışıldığı bir formatta hazırlanmıştır. Boğaç Soydemir'in sunum tarzı; esprili, rahat ve izleyiciyle doğrudan iletişime dayalı bir yapıdadır.

Medyadaki kariyeri dışında Soydemir, müzikle de ilgilenen bir isimdir. Eğlence odaklı içerikleri kadar toplumsal meselelerdeki yorumlarıyla da dikkat çekmiştir.

Hakkında fazla kişisel bilgi bulunmamakla birlikte, Boğaç Soydemir'in dijital yayıncılığın Türkiye'deki gelişimine katkı sunan önemli içerik üreticilerinden biri olduğu kabul edilmektedir.