Haberler

Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
Güncelleme:
Böcek ailesinin 4 ferdinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili sır perdesi henüz aralanamadı. Yürütülen soruşturmada, otelin ilaçlandığı ve ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin aileyi zehirlediği ihtimali üzerinde duruluyor. Ailenin neden öldüğüne ilişkin raporun bugün çıkması beklenirken aileyi hastaneye götüren taksici, kan kustuklarını söyledi.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinde anne ve çocuklarının ardından dün de baba Servet Böcek yaşamını yitirdi.

Almanya'dan tatil için 9 Kasım'da İstanbul'a gelip Fatih'teki Harbour Suites Old City adlı otelde konaklayan 4 kişilik Böcek Ailesi 12 Kasım'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti. Hastanede serum tedavisi uygulanarak taburcu edilen aile 15.40'ta otele giriş yaptı ve bir daha otelden çıkmadı. 13 Kasım'da yüksek ateş ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Böcek çiftinin çocukları Kadir ve Masal ile anne Çiğdem Böcek (27) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek (32) de dün akşam saat 18.55'de, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri dün otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan alüminyum fosfitin insan sağlığına zararlı olabilecek, maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

PANZEHİRİ YOK

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehrinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 3 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı. Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan alüminyum fosfit maddesinin yanlış kullanımında son derece zehirli olmadığı belirtiliyor. En çok tarımda ve konutlarda pestisit adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi. Normal şartlarda, bu kimyasalın eğitimli kişiler tarafından, ortam karantinaya alınarak kullanılması, gaz birikmesine karşı önlem alınması gerekiyordu.

AİLEYİ HASTANEYE GÖTÜREN TAKSİCİ O ANLARI ANLATTI: KAN KUSUYORLARDI

Öte yandan yaşamını yitiren Böcek ailesinin hastaneye ulaşmasında kritik rol oynayan taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, olay anına ilişkin detayları ilk kez Rudaw'a anlattı. Tanrıverdi, ailenin Kadırga'daki bir otelin önünde büyük panik içinde taksinin önüne atlayarak aracı durdurduğunu belirtti.

Tanrıverdi, anne ve babanın oldukça kötü durumda olduğunu, iki çocuğun ise ellerindeki poşetlere aralıksız kustuğunu söyledi. Ailenin babasının sürekli olarak, "Ne olur bizi en yakın hastaneye yetiştirin" diyerek yardım istediği aktarıldı.

Taksi hareket ettikten kısa süre sonra araç içindeki durumun daha da ağırlaştığını ifade eden Tanrıverdi, küçük kızın yolculuk sırasında kan kusmaya başladığını söyledi. Ailenin panik halinin yol boyunca hiç azalmadığını belirten Tanrıverdi, "O anlar hâlâ gözümün önünden gitmiyor." ifadelerini kullandı.

"AİLECEK HASTANEYE KADAR POŞETE KUSTULAR"

İşte taksicinin sözleri: "Aile için gerçekten çok üzgünüm, şoka girdim. Özellikle kız çocuğu çok kusuyordu. Resmen kan kusuyordu. Beyazıt Sultanahmet aracıyım. Taksi şoförlüğü yapıyorum. Olay günü ben öğlen 11'i 20 geçe Kadırga Taksi'nin önünde seyir halinde trafikteydim. Aile birden aracımın önüne atladı. 'Çok acil bir şekilde en yakın hastaneye bizi götür' dediler."

"KUSMALARI İÇİN POŞET VERDİM"

Aldım Bezmialem Vakıf Hastanesi'ne götürdüm ve yol boyu hanımefendi sağ arka çaprazımda oturuyordu. Kafasını cama yaslamıştı. Ellerinde de siyah bir poşet var. Hastane görüntüsünde. Beyefendinin elinde siyah bir poşet var sol elinde. O poşet benim aracımda mevcuttu. Ben verdim onlara. Yol boyu hastaneye kadar o poşete kustular ailecek.

"HASTANENİN BAHÇESİNE DE KUSTULAR"

Hastanenin bahçesine vardım dört kapım birden açıldı. Ailecek tekrar hastanesinin bahçesine de kustular. Acil bir şekilde taksi ücretini ödeyip hemen içeriye koştular. Sadece dediler ki gece kumpir yemişiz. Bir de yol boyu stada doğru biraz yürümüşler. Yol üstünde bir midyeci varmış. Midyecide midye yemişler. Ve otele gelmişler, sabaha kadar uyuyamamışlar. Yol boyu bir sohbet ettik müşterilerle. 12 Kasım'da oldu. Sabaha kadar otelde uyuyamamışlar. O yüzden hemen dışarıya çıkmışlar.

"BU OLAYI DUYDUĞUMDA ŞOKE OLDUM"

"Şans eseri bana denk geldiler. En yakın hastaneye götürdüm. Gereken neyse yaptık ama ben bu olayı duyduğumda şoke oldum yani. Görüntüler var. Yalnız İBB ile savcılığın onayı olmadan sadece onlar görebiliyor. Biz bile göremiyoruz görüntüleri."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500
title
