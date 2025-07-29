Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kimdir sorusuyla birlikte, Biran Damla Yılmaz kaç yaşında ve nereli soruları da sıkça araştırılıyor. Özellikle son yıllarda rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Biran Damla Yılmaz, genç yaşta büyük bir çıkış yaptı. Peki, Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, aslen nerelidir ve hangi dizilerde rol almıştır? İşte merak edilen biyografisi...

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'un Gebze ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan güzel oyuncu, aslen Kocaeli'lidir. Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Biran Damla Yılmaz, konservatuvar eğitimi alarak sanat hayatına adım attı.

Biran Damla Yılmaz

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde yaşadı. Ardından kariyerinde büyük bir sıçrama yapan ve tanınmasını sağlayan rolü, "Kırgın Çiçekler" dizisindeki Eylül karakteri oldu. Bu projede 2015-2018 yılları arasında başrol oynadı.

Biran Damla Yılmaz

Daha sonra birçok projede rol alan Biran Damla Yılmaz; "Yasak Elma", "Baraj", "Canevim", "Yasak", "Beyaz Yalan" gibi dizilerde performansıyla beğeni topladı. Aynı zamanda 2023 yapımı "Prestij Meselesi" ve 2024'teki "Hayatla Barış" filmleriyle beyazperdede de yer aldı.

Biran Damla Yılmaz

Boyu yaklaşık 1.64 metre, kilosu 55 kg olan Biran Damla Yılmaz, Yengeç burcudur. Güzel oyuncu, hem özel hayatı hem de oyunculuk kariyeriyle sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.