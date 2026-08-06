Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırılma kararı 2 ay daha uzatıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, görevine geri dönemedi. İçişleri Bakanlığı, Güney hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin 4 Ağustos 2026 tarihinden itibaren iki ay daha devam etmesine karar verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Beyoğlu Kaymakamlığı, belediyeye resmi yazı göndererek sürecin devam edeceğini bildirdi. Yazıda, İnan Güney hakkında 25 Ağustos 2025 tarihinde alınan görevden uzaklaştırma kararına atıfta bulunuldu.

BAKANLIK KARARI 29 TEMMUZ'DA ONAYLANDI

Kaymakamlık tarafından iletilen yazıda, İçişleri Bakanlığı makamının 29 Temmuz 2026 tarihli onayı doğrultusunda, görevden uzaklaştırma tedbirinin 4 Ağustos 2026'dan itibaren iki ay daha uzatıldığı belirtildi.

TEBLİĞ İŞLEMİ İSTENDİ

Beyoğlu Kaymakamlığı, alınan kararın İnan Güney'e resmi olarak tebliğ edilmesini istedi. Ayrıca, tebliğ ve tebellüğ belgesinin aslının gecikmeksizin Kaymakamlığa ulaştırılması talep edildi.

Kaymakamlığın belediyeye gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valiliğinin (İdare ve Denetim Müdürlüğü) 03/08/2026 tarihli ve 1202381 sayılı yazısı doğrultusunda; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında 25/08/2025 tarihinde verilen görevden uzaklaştırma kararının, İçişleri Bakanlığı Makamının 29/07/2026 tarihli onayıyla 04/08/2026 tarihinden itibaren iki ay süreyle devam ettirilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

Söz konusu kararın İnan Güney'e tebliğ edilerek, tebliğ-tebellüğ belgesinin aslının ivedilikle Kaymakamlığa gönderilmesi rica olunur."