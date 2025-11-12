Alex Simpson, doğduğu andan itibaren tıp dünyasının nadir karşılaştığı bir durumun kahramanı olarak tanınıyor. ABD'nin Nebraska eyaletinde dünyaya gelen Alex, hidranensefali adı verilen nadir bir beyin gelişim bozukluğu ile dünyaya geldi. Bu durum, beynin büyük bir kısmının gelişmemesi ile karakterize edilir ve genellikle yaşamın ilk yılında ölümcüldür. Peki, Beyinsiz doğan Alex Simpson kimdir? Alex Simpson kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BEYİNSİZ DOĞAN ALEX SIMPSON KİMDİR?

Doğduğunda tamamen sağlıklı görünen Alex'e, yalnızca iki ay sonra hidranensefali teşhisi kondu. Tıp uzmanları, kafatasında sadece serçe parmağı büyüklüğünde beyin dokusu olduğunu tespit etti ve yaşam süresinin 5 yılı geçemeyeceğini öngördü. Ancak Alex, doktorların öngörülerini aşarak bir mucizeye imza attı.

Alex'in hikayesi, sadece tıbbi bir vaka olarak değil, aynı zamanda insan iradesinin ve aile bağlarının gücünü gösteren etkileyici bir yaşam öyküsü olarak da öne çıkıyor. Ailesi, Alex'in çevresindeki duyguları algılayabildiğine ve sezdiklerine inanıyor. Görme ve işitme merkezleri eksik olsa da, onun çevresindeki insanların ruh halini hissedebildiği belirtiliyor.

ALEX SIMPSON KAÇ YAŞINDA?

Alex Simpson, doktorların yalnızca 5 yıl yaşayacağını öngördüğü bir durumda, 20 yaşına ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. 20. yaş gününü kutlayan Alex, yaşamın her anını bir mücadele ve azim örneği olarak sürdürüyor.

Ailesi, bu sürecin kendileri için hem zorluk hem de ilham kaynağı olduğunu belirtiyor. Babası Shawn Simpson, yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Yirmi yıl önce çok korkuyorduk. Ama inanç, sanırım bizi hayatta tutan şey oldu" dedi. Annesi Lorena ise Alex'i bir savaşçı olarak tanımlıyor.

Alex'in 14 yaşındaki kardeşi SJ de, kız kardeşiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "İnsanlar ailemi sorduğunda ilk aklıma gelen isim engelli kız kardeşim Alex oluyor, onun ablam olmasından gurur duyuyorum" dedi.

ALEX SIMPSON NERELİ?

Alex Simpson, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde doğdu. Nebraska, orta batı bölgesinde yer alan ve geniş tarım alanlarıyla bilinen bir eyalet olmasının yanı sıra, tıbbi araştırmalar açısından da dikkat çeken bir bölgedir. Alex'in yaşadığı şehir ve ailesi, onun gelişiminde ve yaşam kalitesinde önemli bir destek sağladı.

Nebraska'daki sağlık ekipleri ve aile, Alex'in yaşamını mümkün kılmak için büyük bir özveri gösterdi. Alex'in ailesi, kızlarının etrafındaki duygusal atmosferi algılayabilmesine yardımcı olmak için sürekli yanında oldu. Bu, onun yaşamındaki en büyük desteklerden biri olarak gösteriliyor.

HİDRANENSEFALİ HASTALIĞI VE ALEX'İN DURUMU

Hidranensefali, her 5 bin ila 10 bin gebelikte bir görülen ve yaşamın ilk yılında ölümcül olabilen nadir bir rahatsızlıktır. Alex Simpson'ın hikayesi, bu hastalığın nadiren de olsa yaşamla barışık bir şekilde sürdürülebileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, hidranensefalinin özellikle beyin dokusunun büyük kısmının gelişmemesiyle karakterize olduğunu ve yaşam beklentisinin genellikle düşük olduğunu vurguluyor. Alex'in kafatasında sadece serçe parmağı büyüklüğünde beyin dokusu bulunuyor. Buna rağmen Alex, çevresindeki insanların duygularını hissedebiliyor ve ailesiyle etkileşim kurabiliyor.