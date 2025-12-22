Haberler

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
Güncelleme:
Kastamonu'da bir vatandaş, tapulu arazisinden geçtiğini kanıtlandığı ve yaklaşık 50 köye ulaşım sağlayan grup yolunun kendi mülkü üzerinde kalan kısmını dilekçe vererek kaldırttı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, daralan yolun kazalara sebep olabileceğini söyleyerek çözüm bulunmasını istedi.

  • Kastamonu'da F.A. isimli bir vatandaş, grup köy yolunun bir bölümünün kendi arazisinden geçtiğini belirterek köy muhtarlarından ödeme istedi.
  • İl Özel İdaresi, F.A.'nın ücret talebini reddettikten sonra, tapulu arazi sınırları içinde kalan yaklaşık 140 metrekarelik asfalt bölümünü söktü.
  • Asfaltın sökülmesiyle yol daraldı ve bölge halkı, daralan yolun trafik kazalarına sebep olabileceğini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Kastamonu'da merkezden köylere grup ulaşımını sağlayan yolda ilginç olay meydana geldi.

"BENİM ARAZİM" DEDİ, ÜCRET İSTEDİ

F.A. isimli bir vatandaş, grup köy yolunun bir bölümünün kendi arazisinden geçtiğini belirterek köy muhtarlarından ödeme istedi. Muhtarların bu talebi kabul etmemesi üzerine F.A., Kastamonu İl Özel İdaresi'ne dilekçe vererek yolun geçtiği alan için ücret istedi. İl Özel İdaresi, yapılan inceleme sonucunda ücret talebini uygun bulmayarak reddetti.

ASFALTIN BİR BÖLÜMÜ SÖKTÜ

Bunun üzerine F.A., tapulu arazisinden geçen yolun kaldırılması için yeniden başvuruda bulundu. Başvurunun ardından İl Özel İdaresi ekipleri, tapulu arazi sınırları içerisinde kaldığı belirlenen yaklaşık 140 metrekarelik asfalt bölümü söktü. Asfaltın kaldırılmasının ardından arsa sahibi F.A., tarlasının sınırlarını belirlemek amacıyla alana demir kazıklar çaktı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Grup yolunun daraltılması, bölge halkının tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, daralan yolun trafik kazalarına sebep olabileceğini belirterek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

"YOL DARALDIĞI İÇİN KAZA BURADA KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

Merkez ilçeye bağlı Akdoğan köyünde muhtar azalığı yapan Mehmet Ali Bacıroğlu, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ederek, "Burada kaza kaçınılmazdır. Yukarıdan gelen araç ile aşağından gelen araç, yol tek şeride düştüğü için çarpışabilir. Özellikle kışın don olursa duramazlar. Bu yüzden burası kazaya sebebiyet verir. Kadastro memuru burasını nasıl yazdı, benim aklım ermedi. Bu yol neredeyse 200 senelik bir yol. Arkadaş müracaat edince İl Özel İdaresi'nden gelerek buradaki asfaltı kestiler. Buradaki kesilen asfaltı iş makinesiyle kaldırdılar. Buradaki yol daraldı, yol daralınca buradan iki aracın geçmesi mümkün değil. Buradan 2 araba gelse kaza kaçınılmaz olur. Çünkü her an burada ölüm var" dedi.

NE GELEN VAR NE GİDEN

Yolun yaklaşık 20 gündür bu şekilde olduğunu söyleyen Bacıroğlu, "Yolumuz, yaklaşık 20 gündür bu şekilde daralmış tek şeride düşmüş halde duruyor. Buraya 20-25 gündür ne gelen var ne giden var. Yetkililer çözüm bulacak, biz bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
