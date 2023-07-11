BELTUR Otel Büyükada fiyat listesi! BELTUR Otel Büyükada ne zaman açılacak, nasıl gidilir?

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BELTUR OTEL BÜYÜKADA NE ZAMAN AÇILACAK?

Büyükada'ya açılacak olan BELTUR Otel 14 Temmuz 2023 tarihinde açılışı gerçekleşecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilecek Otel Büyükada Resort-SPA BELTUR, törenle hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un turizm destinasyonu olması gerektiğini vurgulayarak, tesisin tüm İstanbullulara ve turistlere açık olduğunu belirtti. Tesis, 25 bin metrekarelik alana sahip olup, 58 odası, restoranı, plajı, havuzu, spor alanları, SPA'sı ve diğer olanaklarıyla 12 ay boyunca hizmet verecek.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un dünyanın en önemli turizm destinasyonu olması gerektiğini, kentin buna ulaşabilecek gücü olduğunu söyledi.

İmamoğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana Adalar'ın bütün sorunlarını gidermeye çaba gösterdiklerini kaydederek, "Bu dünya güzeli bir coğrafyanın içerisinde İBB'ye ait doğru dürüst bir noktanın olmaması da gerçekten üzücü. O bakımdan, İBB olarak bu coğrafyanın en büyük yönetici mekanizması olarak buranın mutlaka sahibi olmalıyız dedik. Evet özel sektörden bir kısım işletmeler, buraya talip olanlar oldu ama kararlılıkla ihaleyi biz İBB adına kurumlarımızla kazandık ve burayı devraldık." dedi.

BELTUR Otel Büyükada 14 Temmuz 2023 tarihinde hizmet vermeye başlayacaktır.

BELTUR OTEL BÜYÜKADA NASIL GİDİLİR?

İmamoğlu, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı üzerinden engelli bireyler ve şehit aileleri gibi öncelikli kesimleri de bu tesiste misafir etmek istediklerini belirtti.

Tüm İstanbulluları buraya davet ettiklerini dile getiren İmamoğlu, "Turistleri davet ediyoruz. Turizm acentelerinin, 'Adalar'ın tadına varılmalı' dendiğinde ilk adreslerinden birisi olacağına da yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise tesisin çok kültürlü ve etnik yapılı Adalar'ın yerel mutfağının oluşumuna katkı sunacağına inandığını söyledi.

Otel Büyükada'nın ilk müşterileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) özel bir firma ile gerçekleştirdiği "Cumhuriyet'in Kızları İsterse Yapar" projesine katılan 100 kadın oldu.

Proje, 100 kadını Cumhuriyet'in 100. yılında denizle buluşturmayı amaçlıyor.

Tesis 25 bin metrekarelik alana sahip

Otel Büyükada Resort-SPA BELTUR, İBB'den önce Kartal Belediyesinin sosyal tesisi olarak kullanılıyordu. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alana sahip tesis İBB tarafından satın alındı.

Arazi ve üzerinde bulunan tek ve iki katlı yapılar, baştan aşağı yenilendi. Toplam 58 odası bulunan otel, deniz manzaralı restoranı, snack barı, 800 metre uzunluğundaki plajı, havuzu, açık ve kapalı spor alanları, SPA'sı, çocuk oyun alanı, amfi tiyatrosu, organizasyon alanı, toplantı ve etkinlik salonu ile 12 ay boyunca her gün 24 saat hizmet verecek.

Büyükada'ya Bostancı'dan 40 dakika, Maltepe'den 20 dakika, Kadıköy'den ise 1 saat 10 dakika süren deniz yolculuğuyla ulaşılabilir. Ayrıca, Kabataş-Beşiktaş-Eminönü'nden kalkan tarifeli seferlerle 1 saat 40 dakika süren bir seyahat sonrası Büyükada'ya varılabilir. Büyükada merkezden BA-4 Maden İETT elektrikli araçlarıyla veya ada taksileriyle 10 dakikalık bir mesafe kat edilerek otele ulaşılabilir. Alternatif olarak, deniz taksi kullanarak doğrudan otel iskelesine ulaşmak da mümkündür.

BELTUR OTEL BÜYÜKADA FİYAT LİSTESİ

Otel Büyükada Resort & SPA Beltur fiyat listesi için web sitesine girerek ulaşabilirsiniz.

BELTUR OTEL BÜYÜKADA FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ