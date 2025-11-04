Haberler

Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü

Meksika'da düzenlenen Ölüler Günü kutlamalarında, bir belediye başkanı halkın gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Belediye Başkanı Carlos Manzo, uyuşturucu çetelerine karşı mücadele veriyordu.

Meksika'da düzenlenen "Ölüler Günü" kutlamasında, bir belediye başkanı halkın gözü önünde silahla vurularak öldürüldü.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, insanlar kilise önünde ellerinde mumlarla dua ederken birden silah sesleri duyuldu. Herkes panikle kaçışırken, belediye başkanı Carlos Manzo kanlar içinde yere yığıldı.

45 yaşındaki Manzo, Cumartesi akşamı saat 20.00 civarında vuruldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında Manzo'nun eşi ve küçük oğlu da yanındaydı. Saldırı, Meksika'nın Michoacán eyaletindeki Uruapan kentinin merkezinde, bir kilisenin hemen önünde meydana geldi.

Yetkililer, saldırıya karıştığı düşünülen iki kişiyi gözaltına aldı, ayrıca çatışma sırasında bir saldırganın öldüğü açıklandı. Olay yerinde bir tabanca ele geçirildi.

Michoacán Valisi Alfredo Ramírez Bedolla, Manzo'nun ölümünü doğruladı. Federal güvenlik birimleri ise saldırının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Uyuşturucu kartellerine karşı savaş açmıştı

Manzo, uzun süredir uyuşturucu çetelerine karşı mücadele veriyordu. Son aylarda yaptığı açıklamalarda, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a seslenerek, kentteki şiddet olaylarını durdurmak için daha fazla asker ve destek istemişti.

Manzo daha önce Sheinbaum'un partisi Morena üyesiydi ancak geçen yıl partiden ayrılarak bağımsız aday olmuştu. "Organize suçlara karşı gerçek bir savaş başlatacağız" diyerek hükümete tepki göstermişti.

Haziran ayında paylaştığı bir videoda kurşun geçirmez yelek giyerek yerel polislerle birlikte devriye atarken şu sözleri kullanmıştı:

"Onların gelip bizi bulmasını bekleyemeyiz, biz onları durdurmalıyız."

Meksika'da artan siyasi cinayetler endişe yaratıyor

Michoacán eyaleti, son yıllarda Meksika'nın en tehlikeli bölgelerinden biri haline geldi. Uyuşturucu kartelleri arasında çıkan çatışmalar, şehirleri savaş alanına çevirmiş durumda.

Manzo'nun öldürülmesinden sadece birkaç gün önce, kartellere karşı açıkça konuşan çiftçi lideri Bernardo Bravo da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Bu olay, Meksika'da giderek artan siyasi cinayetlerin son örneği oldu. Halk, 15 Kasım'da ülke genelinde protesto yürüyüşleri düzenleyerek Manzo için adalet ve kartellere karşı önlem alınmasını talep edecek.

Sadece son birkaç ayda Meksika'da üç farklı belediye başkanı benzer saldırılarda öldürüldü. Bu durum, ülkede siyasetçilerin can güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
