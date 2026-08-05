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Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü! Rakip yöneticilerle birbirine girdi

Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü! Rakip yöneticilerle birbirine girdi Haber Videosunu İzle
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü! Rakip yöneticilerle birbirine girdi
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Neymar, takımının 1-0 kazandığı maçın ardından rakip takım yöneticileriyle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte yıldız futbolcunun öfkeli tavırları dikkat çekti.

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Neymar, bu kez maç sonu yaşadığı gerginlikle gündeme geldi. Takımının sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı karşılaşmanın ardından Brezilyalı futbolcu, rakip takımın yöneticileriyle tartışma yaşadı.

GERGİNLİK MAÇ SONUNA TAŞINDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından rakip takım yöneticileriyle sözlü tartışmaya giren Neymar'ın oldukça sinirli olduğu görüldü. Kısa sürede büyüyen gerginlikte çevrede bulunan görevliler ve takım mensupları araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Yaşanan tartışmaya ait görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü. Neymar'ın öfkeli tavırları futbolseverler arasında çok sayıda yoruma neden olurken, maç sonundaki gergin anlar spor gündeminin en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

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