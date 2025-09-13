Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu kimdir, hangi partiden? Hasan Mutlu neden gözaltına alındı?

Türkiye'nin yerel yönetimlerinde zaman zaman gündeme gelen gelişmeler, kamuoyunun dikkatini belediye başkanları ve yerel yöneticilerin yaşam öykülerine yönlendirmektedir. Bu isimlerden biri olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hem eğitim alanındaki geçmişiyle hem de siyasetteki kariyeriyle öne çıkan bir figürdür. 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday olarak seçilen Mutlu, son dönemde hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve gözaltı süreciyle yeniden kamuoyunun gündemine gelmiştir. Peki, Hasan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapmaktadır? Hasan Mutlu neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu, 1961 yılında Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da dünyaya gelmiştir. Eğitim ve siyaset alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Mutlu, kamuoyunun dikkatini özellikle 2024 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak seçilmesiyle çekmiştir.

İlk ve ortaokul öğrenimini İstanbul'un Fatih ilçesinde, lise eğitimini ise köklü bir geçmişe sahip olan İstanbul Vefa Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Samsun'daki 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde devam eden Mutlu, Fizik-Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de eğitim almıştır.

Eğitimci kimliğiyle tanınan Hasan Mutlu, Türkiye genelinde birçok öğrenciye hizmet veren özel eğitim kurumlarında çalışmış ve özellikle "Sınav Dergisi" zincirine bağlı dershanelerin İstanbul temsilciliğini yapmıştır. 1990 yılından itibaren Bayrampaşa başta olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde okul ve kurs işletmeciliği yaparak eğitim sektöründe aktif rol oynamıştır.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında başlayan Mutlu, dört dönem boyunca CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer almış, özellikle Atatürkçü düşünce yapısını temel alan derneklerde kurucu ve yönetici roller üstlenmiştir.

HASAN MUTLU KAÇ YAŞINDA?

Hasan Mutlu, 1961 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Yarım asrı aşkın tecrübesiyle eğitimden siyasete birçok alanda bilgi birikimini sahaya yansıtan bir isim olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yaşadığı dönemin siyasi ve toplumsal dönüşümlerine yakından tanıklık etmiş bir jenerasyondan gelmesi, onun kamu yönetimi perspektifine derinlik kazandırmaktadır.

HASAN MUTLU NERELİ?

Hasan Mutlu'nun doğum yeri Karabük ilinin Safranbolu ilçesidir. Türkiye'nin kültürel miras listesinde yer alan bu tarihi şehir, onun köklerinin dayandığı yer olması açısından önem taşır. Ancak hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçirmiş ve burada hem eğitim hem siyasi faaliyetlerini sürdürmüştür.

HASAN MUTLU ASLEN NERELİ?

"Aslen nereli?" sorusu Hasan Mutlu için Safranbolu, Karabük olarak yanıtlanabilir. Mutlu'nun ailesi ve çocukluk yılları Safranbolu ile bağlantılıdır. İstanbul'da büyümesine ve kariyerini burada şekillendirmesine rağmen, köken itibarıyla Karabük-Safranbolu ile güçlü bağlarını sürdürmektedir.

HASAN MUTLU NE İŞ YAPIYOR?

Hasan Mutlu, kariyerine eğitimci olarak başlamış ve yıllarca özel eğitim kurumlarında öğretmenlik, yöneticilik ve girişimcilik yapmıştır. Özellikle dershane sektöründe tanınan bir isim haline gelmiştir. Bunun yanı sıra siyaset hayatına aktif olarak dahil olmuş ve uzun yıllar CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı olarak görev yapmıştır.

2024 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilerek kamu yönetimi alanında da görev almaya başlamıştır. Belediye başkanlığı göreviyle birlikte eğitimcilik birikimini yerel yönetim vizyonuna entegre etmeye çalışmıştır.

HASAN MUTLU HANGİ PARTİDEN?

Hasan Mutlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne CHP'nin Bayrampaşa adayı olarak girmiştir. Seçimlerde oyların yaklaşık %46,67'sini alarak Belediye Başkanı seçilmiştir.

CHP bünyesinde uzun yıllar emek vermiş bir isim olan Mutlu, partinin yerel politikalarına yön veren aktörlerden biri olarak görülmektedir. Özellikle sosyal belediyecilik ilkeleri ve kamusal şeffaflık konularında CHP'nin çizgisine paralel duruş sergilemiştir.

HASAN MUTLU EŞİ KİMDİR?

Hasan Mutlu'nun eşi hakkında kamuoyuyla paylaşılan detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bilinen kadarıyla evli ve üç çocuk babasıdır. Özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih eden Mutlu'nun eşi, kamuya açık etkinliklerde nadiren yer almakta, aile yaşamı ise gizliliğini korumaktadır.

HASAN MUTLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2025 yılının Eylül ayında Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu operasyon kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 46'dan fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun temelinde "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiaları yer aldı. Polis ekipleri belediye binasında arama yaparken, aynı zamanda şüphelilere ait 72 konut ve iş yerinde de arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında Mutlu'nun yanı sıra beş belediye başkan yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi de bulunuyor.

Bu gelişmelerin öncesinde, iki CHP'li belediye meclis üyesi Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker, Başkan Hasan Mutlu'yu yolsuzlukla suçlayarak istifa etmişti. Bu durum, içerden gelen eleştirilerin ve sürecin ciddiyetinin kamuoyuna yansıması açısından dikkat çekiciydi.

Hukuki süreç henüz sonuçlanmamış olup, iddialar ve deliller yargı tarafından değerlendirilmeye devam etmektedir. Bu nedenle olayla ilgili nihai kararı yargı mercileri verecektir.