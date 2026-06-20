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Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı

Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı Haber Videosunu İzle
Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı
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Üniversitelere geçiş sınavı YKS'nin ilk oturumu olan TYT öncesi kapıların kapanmasına dakikalar kala kulağındaki takıyı çıkaramayan bir genç kız, velilerin tüm çabalarına rağmen süreyi kaçırarak içeri alınmadı; sınavı kaçıran aday okul önünde gözyaşlarına boğularak yere yığıldı.

  • 2026 YKS TYT sınavında bir aday, kulağındaki küpeyi çıkaramadığı için sınav binasına alınmadı.
  • Sınav kapıları saat 10:01'de kapatıldı ve aday içeri giremedi.
  • Aday, sınavı kaçırdığını fark edince okul bahçesinde yere yığıldı.

Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde büyük bir heyecan ve koşuşturmaya sahne oldu.

Ösym kılavuzunda yer alan kesin kurallar gereği sınav binalarının kapıları saat 10:01 itibarıyla sıkı sıkıya kapatıldı. Bu dakikadan sonra gelen adaylar içeri alınmazken, kapı önlerinde her yıl olduğu gibi dramatik anlar yaşandı.

VELİLER SEFERBER OLDU AMA TAKI ÇIKMADI

Sınav merkezlerinden birinde, salona girmek üzere olan bir genç kız, takı engeline takıldı. Güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine takıyı çıkarmaya çalışan genç kız, başarılı olamayınca okul kapısı önünde bekleyen diğer veliler adeta seferber oldu.

Zamanla yarışılan o kritik dakikalarda veliler uzun uğraşlar vererek küpeyi yerinden çıkarmaya çalıştı ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Saniyelerin hızla akıp gitmesiyle birlikte sınavın yapılacağı okulun kapıları kapandı.

OKUL ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

Aksesuar engeli yüzünden içeri alınmayan ve bir yıllık emeği dakikalar içinde heba olan genç kız, kapıların kapanmasıyla birlikte büyük bir şok yaşadı. Sınavı kaçırdığını fark eden bahtsız aday, çevredekilerin teselli etmeye çalışmasına rağmen gözyaşlarına boğularak okul bahçesinde yere yığıldı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtalha yiğit:

yapay zeka videosu olduğunu bile anlamadınız mı sadece kağıda bakın :))

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