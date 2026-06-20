Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı

Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde büyük bir heyecan ve koşuşturmaya sahne oldu.

Ösym kılavuzunda yer alan kesin kurallar gereği sınav binalarının kapıları saat 10:01 itibarıyla sıkı sıkıya kapatıldı. Bu dakikadan sonra gelen adaylar içeri alınmazken, kapı önlerinde her yıl olduğu gibi dramatik anlar yaşandı.

VELİLER SEFERBER OLDU AMA TAKI ÇIKMADI

Sınav merkezlerinden birinde, salona girmek üzere olan bir genç kız, takı engeline takıldı. Güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine takıyı çıkarmaya çalışan genç kız, başarılı olamayınca okul kapısı önünde bekleyen diğer veliler adeta seferber oldu.

Zamanla yarışılan o kritik dakikalarda veliler uzun uğraşlar vererek küpeyi yerinden çıkarmaya çalıştı ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Saniyelerin hızla akıp gitmesiyle birlikte sınavın yapılacağı okulun kapıları kapandı.

OKUL ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

Aksesuar engeli yüzünden içeri alınmayan ve bir yıllık emeği dakikalar içinde heba olan genç kız, kapıların kapanmasıyla birlikte büyük bir şok yaşadı. Sınavı kaçırdığını fark eden bahtsız aday, çevredekilerin teselli etmeye çalışmasına rağmen gözyaşlarına boğularak okul bahçesinde yere yığıldı.

Kaynak: Haberler.com