Haberler

BAŞKAN GÜLPINAR: "GÖBEKLİTEPE İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASIDIR"

BAŞKAN GÜLPINAR: 'GÖBEKLİTEPE İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASIDIR'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AVRUPA'NIN KALBİNDE GÖBEKLİTEPE KONUŞULDU

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Şanlıurfa'nın tanıtımı sürüyor. Şanlıurfa'nın fotoğraflarının sergilenmesinin ardından, bu kez 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Göbeklitepe'nin ele alındığı uluslararası bir konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Göbeklitepe insanlığın ortak hafızasıdır. Amacımız sadece geçmişi korumak değil; Göbeklitepe'nin felsefesini, yani insanın bir araya gelme ve anlam arama gücünü bugünün dünyasına taşımaktır" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin kazı çalışmaları, arkeolojik önemi ve kültürel miras değerinin tartışıldığı konferans, Viyana Diplomasi Akademisinde düzenlendi.

"Köklü Mirasın İzinde" başlıklı konferansa; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Barbara Horejs ve Anatolity Vakfı Kurucusu Dr. Cem Kınay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Samar, Şerif Bozkurt, Salih Gündoğdu, Fatma Yaşar Kaplat ve Halit Yaşar Keleşabdioğlu katıldı.

Bilim, kültür ve diplomasi dünyasından çok sayıda davetlinin yer aldığı program, Göbeklitepe'nin evrensel önemi ve insanlık tarihine yaptığı katkıları yeniden gündeme taşıdı.

BAŞKAN GÜLPINAR: 'GÖBEKLİTEPE İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASIDIR'

GÜLPINAR: "GÖBEKLİTEPE, İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASIDIR"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Göbeklitepe'nin yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başkan Gülpınar, konuşmasında, "Şanlıurfa sadece bir şehir değil; medeniyetin beşiği, insanlığın ortak mirasının yaşatıldığı yaşayan bir hafızadır. Sahip olduğu tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Urfa öyle bir şehirdir ki; neresine dokunsanız tarihe açılan bir kapı bulursunuz" dedi.

Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler kazılarının, insanlık tarihine dair bildikleri her şeyi yeniden sorgulattığını belirten Gülpınar, "Göbeklitepe, insanlık tarihine dair bildiklerimizi kökten değiştiren bir mirastır. 12 bin yıl önce taşları yontan eller, henüz yazıyı bilmeyen ama anlamı arayan insanlığın ilk izlerini bıraktılar. Burada sadece taşlar değil, insanlığın ilk ortak inancı, ilk birlikte üretme arzusu şekillendi" diye ifade etti.

Gülpınar, Göbeklitepe'nin insanın doğayla, inançla ve toplumla kurduğu ilk bağları temsil ettiğini ifade ederek, bu mirasın korunmasının yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın görevi olduğunu söyledi.

BAŞKAN GÜLPINAR: 'GÖBEKLİTEPE İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASIDIR'

"GEÇMİŞİ KORUMAK, GELECEĞE İLHAM VERMEKTİR"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, Göbeklitepe'nin uluslararası düzeyde tanıtımı ve korunması için yürüttüğü çalışmalara değinen Gülpınar, "Amacımız sadece geçmişi korumak değil; Göbeklitepe'nin felsefesini, yani insanın bir araya gelme, inşa etme ve anlam arama gücünü bugünün dünyasına taşımaktır" dedi.

Konuşmaların ardından, Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtan bir kısa film gösterildi. Göbeklitepe başta olmak üzere, Karahantepe, Sayburç, Sefertepe ve Ayantepe gibi diğer Taş Tepeler kazı alanlarından görüntüler içeren film, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Filmde, Şanlıurfa'nın binlerce yıllık tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürlerin buluştuğu bir coğrafya olduğu vurgulandı.

BAŞKAN GÜLPINAR: 'GÖBEKLİTEPE İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASIDIR'

Konferansta Göbeklitepe kazılarına ilişkin bilimsel sunumlar da yapıldı.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, bölgedeki kazı çalışmalarında elde edilen bulguların, yerleşik hayatın başlangıcına ışık tuttuğunu belirterek, insanlığın avcı-toplayıcılıktan yerleşik düzene geçiş sürecine dair yeni veriler paylaştı.

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Barbara Horejs, "Göbeklitepe: Yüzeyin altına bir bakış", Anatolity Vakfı Kurucusu Dr. Cem Kınay ise "Medeniyetten Kültürel Deneyime Küresel Bir Yolculuk" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Viyana Diplomasi Akademisi'nde düzenlenen bu konferans, Türkiye'nin kültürel mirasının Avrupa'daki tanıtımına katkı sağlarken, insanlığın ortak geçmişine dair farkındalığı güçlendirdi.

Bu arada Viyana'da dün de "Köklü Mirasın İzinde" adlı sergiyle Göbeklitepe'den Harran'a, Balıklıgöl'den Urfa mutfağına kadar uzanan kadim miras, Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Josef Polleross'un objektifinden Avrupa'ya taşınmıştı.

Senem Zafer
Haberler.com / Yerel Haberler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.