Başkan Altay Türkiye'de İlk Olan Siyer Sergisi'ne Tüm Peygamber Aşıklarını Davet Etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya gibi maneviyatı güçlü bir şehirde böyle bir çalışmayı hayata geçirmekten onur duyuyoruz. Özellikle gençlerimizin bu sergiyle Peygamberimizin hayatını daha yakından tanıma fırsatı bulacağı için ayrıca mutluluk duyuyorum. Konya'mız başta olmak üzere bölge şehirlerden de tüm Peygamber aşıklarını bu duygu yoğunluğu güçlü olan sergimizi görmeye Konya'mıza, Taş Bina'ya davet ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, gönüllere dokunan, kalpleri Asr-ı Saadet'e götüren çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayat yolculuğunu anlatan anlamlı ve kapsamlı bir sergiyi Konyalılarla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

BAŞKAN ALTAY TÜM PEYGAMBER AŞIKLARINI SERGİYİ GÖRMEYE DAVET ETTİ

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Siyer Sergisi'nin taşıdığı anlamın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Serginin, hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz için hem öğrenmeye hem de tefekküre vesile olmasını diliyorum. Konya gibi maneviyatı güçlü bir şehirde böyle bir çalışmayı hayata geçirmekten onur duyuyoruz. Özellikle gençlerimizin bu sergiyle Peygamberimizin hayatını daha yakından tanıma fırsatı bulacağı için ayrıca mutluluk duyuyorum. Konya'mız başta olmak üzere bölge şehirlerden de tüm Peygamber aşıklarını bu duygu yoğunluğu güçlü sergimizi görmeye Konya'mıza, Taş Bina'ya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLER ÖZGÜN SERGİYLE ASR-I SAADET HAVASINI YAKINDAN HİSSEDİYOR

Bu özgün sergiyle Asr-ı Saadet atmosferini yakından hissetme imkânı bulan ziyaretçiler de sergiden çok etkilendiklerini dile getirerek, emeklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Altay'a teşekkür etti.

Sergide; Peygamber Efendimizin hayatını tematik olarak ele alan panoların yanı sıra üç boyutlu maketler, kısa film gösterimleri ve Hira Mağarası'nda gerçekleşen ilk vahyin canlandırıldığı özel bir deneyim alanı yer alıyor.

Siyer Sergisi, haftanın 7 günü 09.00–18.00 saatleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezi'nde ziyaret edilebiliyor.

