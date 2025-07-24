Başkan Altay Tüm Türkiye'yi 10. Konya Bilim Festivali'ne Davet Etti

Tüm basın camiasının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik eden Başkan Altay, Konya'nın özellikle yerel basın konusunda ilkeli, tarafsız ve şehir gündemini takip eden bir medya yapısına sahip olduğunu söyledi. 10. Konya Bilim Festivali için hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan Altay, "10'uncu Bilim Festivali'nin Konya'ya, Konya Bilim Merkezi'ne ve Konyalılara yakışır bir şekilde icra edilmesi için tüm hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Bir taraftan çocuklarımızla eğlenceli bir vakit geçirirken bir taraftan öğretici etkinliklerle onların Bilim Merkeziyle tanışmalarını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ' Türkiye Yüzyılı' hedefinde Türkiye'nin teknoloji hamlesini gençlerimize, ziyaretçilerimize ve çocuklara anlatma imkânımız oluşacak. 21-24 Ağustos tarihlerinde saat 16.00 - 23.00 arasında tüm misafirlerimizi Konya'ya bekliyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile bu yıl 10.'su yapılacak Konya Bilim Festivali bilgilendirmesi için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ankara Yolu'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi'ndeki buluşmanın ardından Başkan Altay, basın mensuplarıyla birlikte Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Altay Eskişehir'deki Yangında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı Diledi

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Eskişehir'de devam eden orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden ve biri de Konyalı olan 10 vatandaşa Allah'tan rahmet diledi. Orman yangını riskinin en yüksek olduğu çok sıcak aylardan geçildiğini anımsatan Başkan Altay, tüm vatandaşları yangın konusunda hassasiyetli ve sorumlu davranmaya davet ederek dikkatli olunması konusunda uyardı.

Basın Camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Kutladı

Başkan Altay, tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ederek, "Konya her manada öne çıkan bir şehir. Özellikle yerel basın konusunda ilkeli, tarafsız ve şehir gündemini takip eden bir medya yapısına sahibiz. Bunda basın emekçilerinin çok büyük katkısı var. Ben tüm basın çalışanlarımıza, gazete sahiplerimize, muhabirlerimize, emek veren tüm arkadaşlarımıza Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Konya'nın bugün Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olmasının bir nedeni de yerel medyanın gücü ve Konya'yı tanıtmaktaki etkisi. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yaparak şehrimizi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapma gayretimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"Pelen Bundan Sonra Konya'mızın Önemli Markalarından Birisi Olacak"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan "Pelen" markasının Konya için yeni bir açılım olduğunu, burada özellikle kadın kooperatiflerinin kırsalda ürettikleri yöresel ürünlerin pazarlandığını dile getiren Başkan Altay, "Konya'dan transit geçen ya da havaalanına gitmek için şehrimizde bu trafiği kullanan vatandaşlarımızın şehrimizin markalarından oluşan ürünleri rahatça bulabilecekleri, sevdiklerine hediye götürebilecekleri bir ortam oluşturmaya gayret ettik. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması konusunda çaba sarf ediyoruz. Kadın kooperatiflerini destekliyoruz. 'Pelen' de inşallah bundan sonra Konya'mızın önemli markalarından birisi olacak. Bu vesileyle Ankara yolu üzerinde Bilim Merkezi'nin hemen yanı başında bulunan 'Pelen' alanımızın tüm Konyalılar tarafından ziyaret edilmesini ve Konya'yı ziyaret için gelen arkadaşlarına, akrabalarına, eş ve dostlarına tavsiye edilmesini öneriyorum. İnşallah burada özellikle kırsalda üretilen ürünlerin satılmasıyla ilgili bir başlangıç yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konya Bilim Merkezi Sadece Konya'da Yaşayanlar İçin Değil, Dışarıdan Gelen Vatandaşlarımız İçin Bir Çekim Merkezi Haline Geldi"

Başkan Altay, TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi'nin, 2014 yılında açıldığı günden itibaren 3 milyon 300 bin kişiye hizmet verdiğini belirtti. 120 bin metrekare açık alanı, 26 bin metrekare kapalı alanıyla özellikle çocukların bilimle tanışmaları ve gelecek vizyonu çizmeleri açısından çok önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

"10. Bilim Festivalinde 200'den Fazla Stantta Çocuklarımız İçin Etkinlikler Hazırladık"

Başkan Altay, Bilim Merkezi'nin Türkiye'de kurulan diğer bilim merkezlerine mentörlük desteği verdiğine de değinerek, "Bu yıl 10'uncusunu düzenleyeceğimiz Bilim Festivali'mizin hazırlıklarını yapmaya devam ediyoruz. 21-24 Ağustos tarihleri arasında Konya Bilim Festivali'ne tüm Konyalıları, bölgemizden ve ülkemizin her yerinden vatandaşları davet ediyoruz. Özellikle Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adana, Mersin, Eskişehir ve Ankara'dan çok yoğun bir ziyaretçi alıyoruz. Bu kadar erken duyurmamızın nedenlerinden birisi de bu. Sizlerin vasıtasıyla festivalimizin tarihini duyurarak insanların program yapmasını ve Konya'mızı ziyaret etmelerini arzu ediyoruz. 200'den fazla stantta çocuklarımız için etkinlikler hazırladık. Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Kapsül ve Bilgehaneler başta olmak üzere yaklaşık 1.500 görevli arkadaşımız etkinlikte yer alacak. Bu yıl özellikle ışık gösterileri için özel bir alan oluşturduk" dedi.

"Çocuklarımıza Milli Teknoloji Hamlemizin Geldiği Noktayı Gösterecek Alanlar Ayarlıyoruz"

Milli Teknoloji Hamlesi'nin geldiği noktayı da gösterecek stantların oluşturulduğunu belirten Başkan Altay, "Savunma sanayimizin önemli firmaları TÜBİTAK ile birlikte HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN gibi kurumlar çocuklarımıza Milli Teknoloji Hamlemizin geldiği noktayı gösterecek alanlar kuracak. Ayrıca kamu kurumlarımızın stantları da olacak. İnşallah festivalimiz Konya'ya, Bilim Merkezi'ne ve Konyalılara yakışır şekilde gerçekleşecek" diye konuştu.

"Konya Bilim Merkezi Sadece Festival Yapan Bir Alan Değil, Aynı Zamanda Konya İçin Yeni Markalar Oluşturan Bir Merkez"

Başkan Altay, Konya Bilim Merkezi'nin yalnızca festival düzenleyen bir alan olmadığını, aynı zamanda yeni markalar doğuran bir merkez haline geldiğini belirterek, "Kapsül Teknoloji Platformumuz TEKNOFEST'teki başarılarıyla adeta bir Türkiye markası oldu. Sosyal İnovasyon Ajansı'mız da bu yapı içerisinde büyüdü. Konya'nın bilim ve teknoloji üssü olması için çalışıyoruz. Yaz aylarında çocuklarımız burada astronomiden kimyaya, matematikten görsel sanatlara kadar birçok alanda eğitim görüyor. Bilim kamplarımızla, astrofestlerimizle Konya'da gençlerimizi Türkiye Yüzyılı'na katkı sunacak bireyler olarak yetiştirme gayretimize devam ediyoruz. Bilim Festivali'mizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehir dışından tüm misafirlerimizi Konya Bilim Festivali'ne davet ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.