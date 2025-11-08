Başkan Altay'dan Yatırımlara Sürekli Muhalefet Edenlere Cevap:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Programında, şehre yapılan tüm yatırımlara sürekli muhalefet eden ve algı oluşturmaya çalışanlara sert sözlerle yüklendi. Konya'da Ağır Bakım olarak bilinen bölgede büyük bir kentsel dönüşüm yaptıklarını, bunun karşılığında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güncel bedelle 5 milyar liraya Türkiye'nin en modern tesisini inşa ettiklerini kaydeden Başkan Altay, mevcut alanın yüzde 80'inin yeşil alan, sosyal tesis, sağlık tesisi, okul ve camiden oluşan bir komplekse dönüşeceğini, yüzde 20'lik kısmı ise harcadıkları paranın belediye bütçesine yük getirmemesi için finansman için kullanacaklarını kaydetti. Başkan Altay, "Ağır Bakım'ı betonlaştırıyorsunuz, sizi uyarıyoruz diyorlar. Biz bu teraneleri stadyumda da duyduk, orada da 'stat yeri rant yerine dönüştü' dediniz. Park yapmaya başladık, 'Suriyelilere park yapıyorsunuz' dediler. Kusura bakmayın buradan size malzeme çıkmaz. Eğer malzeme arıyorsanız baklava kutularına bakın. Eğer malzeme arıyorsanız çağdaşlık teraneleri okuyup milleti çöp dağlarının içinde yaşamaya mahkum edenlere bakın. Eğer malzeme arıyorsanız konser adı altında milletin parasını çarçur edenlere bakın. Sizin buradan alacağınız tek malzeme bizi izlemeye devam etmektir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, eser üretmek ve Konya'nın sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Başta raylı sistem yatırımları olmak üzere Konya tarihine geçecek önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Altay, Ağır Bakım Kentsel Dönüşüm çalışmasıyla ilgili detayları da paylaştı. Başkan Altay, "Meram'da bulunan Ağır Bakım diye bildiğimiz alanda tarihi bir dönüşüm yapıyoruz. Buradaki 56. Ağır bakım Fabrikası'nı Ankara yolu üzerinde, ASELSAN fabrikasının olduğu yere taşıyoruz. Toplam 650 bin metrekare alanda 60 bin metrekare kapalı alanıyla iddia ediyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en modern, en güzel tesisini inşa ediyoruz. Bu tesis için harcadığımız güncel para 5 milyar TL. Cephanelikle birleştirirseniz sadece TSK'ya yaptığımız kentsel dönüşümün güncel maliyeti 12 milyar TL. Peki, bu Ağır Bakım'ın olduğu alan ne olacak? Ağır Bakım'ın bulunduğu alanın yüzde 80'ini yeşil alan, sosyal tesis, sağlık tesisi, okul ve camiden oluşan bir komplekse dönüşüyor. Yüzde 20'lik kısmı ise harcadığımız bu paranın belediye bütçesine yük getirmemesi için, finansman için kullanılıyor. Sadece Ağır Bakım alanına yapacağımız parkın büyüklüğü, mevcut stat alanının yaklaşık 3.5 katı büyüklüğünde olacak" diye konuştu.

"BİZ BU TERANELERİ STADYUMDA DA DUYDUK"

Ağır Bakım'ı betonlaştırılacağı yönündeki iddialara sert sözlerle cevap veren Başkan Altay, "Biz bu işleri yaparken birileri çıkıp kürsüden diyor ki; Ağır Bakım'ı betonlaştırıyorsunuz, sizi uyarıyoruz! Biz bu teraneleri stadyumda da duyduk, orada da 'stat yeri rant yerine dönüştü' dediniz. Park yapmaya başladık, 'Suriyelilere park yapıyorsunuz' dediler. Orada cami yapmaya başladık 'Konya'nın bu kadar büyük camiye ihtiyacı var mı' dediler. Valla sizin ihtiyacınız olmayabilir ama bizim ihtiyacımız var. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. Konya bugüne kadar kullanmadığı bir alanı kullanmaya başlayacak. O bölgede bulunan askerlerimizin doğal olarak bakım yapmak için getirdikleri tankların yükü Ankara Yolu'na gidecek. Geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanımızla istişare ettik. Bakanımız, yeni fabrikada Konya saniyisi ile birlikte savunma sanayi adına üretim yapılmasıyla ilgili talimat verdi" ifadelerini kullandı.

"SİZİN BURADAN ALACAĞINIZ TEK MALZEME BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETMEKTİR"

Başkan Altay, "Tabi bunu söyleyen arkadaşları da anlıyorum. Malzeme arıyorlar, 'muhalefet etmek için acaba Konya'yla ilgili ne söyleyebiliriz' diyorlar. Ama kusura bakmayın, buradan size malzeme çıkmaz. Eğer malzeme arıyorsanız baklava kutularına bakın. Eğer malzeme arıyorsanız çağdaşlık teraneleri okuyup milleti çöp dağlarının içinde yaşamaya mahkum edenlere bakın. Eğer malzeme arıyorsanız konser adı altında milletin parasını çarçur edenlere bakın. Sizin buradan alacağınız tek malzeme bizi izlemeye devam etmektir. Çünkü biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"KENDİ DELEGELERİ GİBİ ALINIP SATILABİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Konya genelinde yaptıkları önemli yatırımları anlatarak AK Parti teşkilatlarının desteğine de vurgu yapan Başkan Altay, "Biz bu işleri nasıl yaptık. Çünkü arkamızda teşkilatımız var. Onlar eleştirirken bizim teşkilatımızın yapısını bilmiyorlar ki. Kendi delegeleri gibi alınıp satılabildiğini düşünüyorlar. Oysa bizim teşkilatlarımız AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik ayakta duruyor. Oysa bizim teşkilatlarımız bizi hizmet yarışı için sürekli destekliyor. Elhamdülillah bugün Konya'mız, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla Türkiye'nin her yerine örnek bir belediyecilik yürütüyor. Bunu benim kendi başıma yapmam mümkün değil. Bu kadar ağır yükü kaldıramam. Onun için milletvekillerimizin, değerli il başkanımızın, il teşkilatımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, belediye başkanı arkadaşlarımın, meclis üyelerimizin, hülasa tüm AK Parti ailesinin imzası var. İnşallah birlikte şehrimizi yarınlara hazırlamaya ve Konya'yı örnek bir şehir yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.