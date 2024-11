Başkan Altay'dan CHP'li ve DEM'li belediye başkanlarına sert mesaj: "Belediye Başkanlarının Asıl Gündemi Şehir Olmalı!"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyelere kayyum atanması ve gündemde yer alan konularla ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Son günlerde Türkiye'de bazı belediye başkanlarının belediyeciliğin haricinde her şeyi konuşur hale geldiğini belirten Başkan Altay, "Belediye başkanlığı kariyer planlaması yapılacak bir makam değil. Belediye başkanlığı kişisel PR yapılacak bir makam değil. Belediye başkanlığı hizmet üretilecek bir makam. Belediye başkanlığı şehirde yaşayan her insanın, hatta doğanın, canlı olan her şeyin sorumluluğunu üstlendiğiniz bir makam. Biz şu anda başka bir gündeme doğru gidiyoruz. Bundan şehirlerimiz kaybeder. Onun için belediye başkanlarımıza, asıl gündemlerine dönmelerini öneriyorum. Belediye başkanlarımızı belediyecilik masasına davet ediyorum. Gelin, şehircilik konuşalım, gelin iklim değişikliğinin etkilerinin şehirlerimizdeki olumsuz yansımalarının ne olacağını konuşalım. Gelin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında dünyayla birlikte şehirlerimiz nerede onu konuşalım. Gelin, hep birlikte depreme hazırlık, kentsel dönüşüm konusunda ne yapıyoruz onu konuşalım. Bizim işimiz polemik üretmek değil. Tabii ki siyaset yapacağız, tabii ki konuşacağız ama ana gündemimiz siyaset olamaz. Çünkü biz şehir yöneticisiyiz. Belediye başkanının gündemi şehir olmazsa, belediyenin gündemi de şehir olmaz" dedi. Son günlerde ülke gündemini meşgul eden belediyelere kayyum atamalarıyla ilgili de konuşan Başkan Altay, demokrasiden yana olduklarını, sandıktan çıkan iradeye saygılı olduklarını dile getirerek, "Ama seçilmiş insanların da sınırsız bir özgürlüğünün olmadığını herkes bilmeli. Ben seçildim bundan sonra her şeyi yapmakta özgürüm, terörle iltisaklı olabilirim, teröre kaynak aktarabilirim, terörün finansmanını sağlayabilirim derseniz buna dünyanın hiçbir yerinde kimse izin vermez. 85 milyonun vergilerinden toplanan paylarla oluşturduğumuz belediye bütçesini iş ve hizmet üretme konusunda kullanmak zorundayız" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi uluslararası kuruluşlara başkanlık ettiğini, bu vesileyle başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde belediyecilik, yerel gündem ve şehirlerle ilgili toplantılara katıldığını hatırlattı.

Dünyadaki belediyelerle Türkiye'deki belediyeler arasında derin ayrışmalar oluşmaya başladığını kaydeden Başkan Altay, "Dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını konuşuyoruz. Açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, nitelikli eğitim gibi konuları konuşuyoruz" dedi.



"Belediye Başkanının Gündemi Şehir Olmazsa, Belediyenin Gündemi de Şehir Olmaz"

Türkiye'deki ve dünyadaki belediyelerin diğer bir gündeminin de deprem olduğuna değinen Başkan Altay, "Deprem gerçeğiyle ülkemiz birlikte yaşamak zorunda ve buna göre tedbirler almak zorundayız. Bu konuda en büyük sorumluluk da belediyelere ve yerel yöneticilere düşüyor. Ama maalesef son günlerde Türkiye'de neredeyse belediye başkanlarımız belediyeciliğin haricinde her şeyi konuşur hale geldi. Hepimizin siyasi kimlikleri var. Seçilirken siyasi bir partiden aday oluyoruz ama hep söylediğimiz, vatandaşımızın da bildiği bir konu var; seçildikten sonra rozetlerimizi çıkarıyoruz ve Türk bayrağımızı takıyoruz. Çünkü biz artık herkesin belediye başkanıyız. Şehirde yaşayan her ferdin hem günlük problemlerini çözmemiz, yaşam standardını, yaşam kalitesini artırmamız lazım hem de şehirlerimizle ilgili bir gelecek vizyonu belirlememiz lazım. Tabii ki siyaset yapacağız, tabii ki konuşacağız ama ana gündemimiz siyaset olamaz. Çünkü biz şehir yöneticisiyiz. Belediye başkanının gündemi şehir olmazsa, belediyenin gündemi de şehir olmaz" diye konuştu.

"Belediye Başkanlarımıza Asıl Gündemlerine Dönmelerini Tavsiye Ediyorum"

Son günlerde bazı belediye başkanlarının konserlerle anılır hale geldiğine, nerede bir polemik konusu varsa oraya gidip adeta bundan bir siyasi popülarite oluşturmaya çalıştığına dikkat çeken Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

"Belediye başkanlığı kariyer planlaması yapılacak bir makam değil. Belediye başkanlığı kişisel PR yapılacak bir makam değil. Belediye başkanlığı hizmet üretilecek bir makam. Belediye başkanlığı şehirde yaşayan her insanın, hatta doğanın, canlı olan her şeyin sorumluluğunu üstlendiğiniz bir makam. Dolayısıyla biz şu anda başka bir gündeme doğru gidiyoruz. Bundan şehirlerimiz kaybeder. Onun için belediye başkanlarımıza, asıl gündemlerine dönmelerini öneriyorum, tavsiye ediyorum, hatta uyarıyorum. Bizim işimiz polemik üretmek değil. Tabii ki sosyal aktivite yapacağız. Tabii ki kültür sanat faaliyetleri yürüteceğiz ama Türkiye'deki büyük şehirler sadece konserlerle anılıyorsa burada bir problem var demektir. Kaynaklarınızın büyük kısmını buraya aktarıyorsanız, büyük bir problem var demektir. 2021 yılından 2024 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon ve konser bütçesi 5 milyar TL. Bunlar şehirlerimizin geriye düşmesine neden oluyor. Onun için hep birlikte tekrar şehir gündemine dönemimiz gerekiyor."

"Belediye Başkanı Şehirde Yaşayan İnsanların Mutluluğu İçin Yaşamak Zorundadır"

Demokrasinin en güzel yönlerinden birisinin 5 yıl boyunca verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği yönünde vatandaşa hesap verilmesi olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Belki seçim kazanabilirsiniz, belki söyledikleriniz sizi popüler hale getirebilir, belki söyledikleriniz size kişisel manada bir kariyer planlaması yapabilir. Ama belediye başkanı 'ben' duygusunu aşmış bir insandır. O artık şehir için yaşamak zorundadır. Şehirde yaşayan insanların mutluluğu için yaşamak zorundadır. En önemlisi de hesap vermek zorundadır. Maalesef belediyecilik konuşamıyoruz. Maalesef derin bir polemik içerisindeyiz. Belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarına bakın, şöyle geriye gidin; şehirle ilgili ne konuşmuşlar, belediyecilikle ilgili ne konuşmuşlar, hizmetle ilgili ne konuşmuşlar. Bir de genel siyasetle ilgili ne konuşmuşlar? Bunu görün ve fark edin" ifadelerini kullandı.

"Belediye Başkanlarımızı Belediyecilik Masasına Davet Ediyorum"

Belediye hizmetlerini yapmak için tüm imkanların mevcut olduğunu belirten Başkan Altay, "2014 yılındaki Büyükşehir Yasasıyla birlikte büyükşehir payları da ortaya çıktı. Konya'ya kişi başı 100 lira gelirken İstanbul'a 150 lira gidiyor, İzmir'e 150 lira gidiyor, Ankara'ya 145 lira gidiyor. Dolayısıyla biz bütçemizin yüzde 10'unu hizmete ayırdığımızda 10 lira olurken, bu bedel İstanbul'da 15 lira, İzmir'de 15 lira, Ankara'da 14 lira. '5 yıl boyunca engelleniyoruz' diyorlar. 10 ay oldu seçimler yapılalı, meclisler de artık sizde. Peki 5 yıl boyunca yapacağınıza dair vaat ettiğiniz deprem hazırlığıyla ilgili ne yaptınız? Sosyal konutlarla ilgili ne yaptınız? Sosyal desteklerle ilgili ne yaptınız? Ama öyle bir ortam oluşturuyorlar ki bunu asla konuşamıyoruz. Onun için ben belediye başkanlarımızı belediyecilik masasına davet ediyorum. Gelin, şehircilik konuşalım, gelin iklim değişikliğinin etkilerinin şehirlerimizdeki olumsuz yansımalarının ne olacağını konuşalım. Gelin, 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında dünyayla birlikte şehirlerimiz nerede onu konuşalım. Gelin, hep birlikte acısını hep beraber hissettiğimiz depreme hazırlık, kentsel dönüşüm konusunda ne yapıyoruz onu konuşalım. Herkesin bir hayali olabilir, herkesin bir gelecek planlaması olabilir ama bütün gündemini bu gelecek planlamasına dair açıklamalar yaparak, bütün gündemini sosyal medyada gündemde kalmak için polemik oluşturularak belediye başkanlığı yapılamaz. Onun için bu konuda Türkiye'deki tüm belediye başkanlarımızın ana gündemine dönmesinin gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Seçilmiş İnsanların Sınırsız Bir Özgürlüğü Yoktur"

Seçilmiş insanların sınırsız bir özgürlüğünün olmadığını herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bireysel olarak sınırsız bir özgürlüğünüz yoktur. Kurallara ve kanunlara uymak zorundasınız. Yani buradan çıkıp 'biz bundan sonra kırmızı ışıkta geçeceğiz, yeşilde duracağız' diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü kurallar ve yasalar var ve bunlarla ilgili cezalar var. 'Ben seçildim bundan sonra her şeyi yapmakta özgürüm. Terörle iltisaklı olabilirim, teröre kaynak aktarabilirim, terörün finansmanını sağlayabilirim, teröre fayda sağlayacak şeyle söyleyebilirim' derseniz buna dünyanın hiçbir yerinde kimse izin vermez. 85 milyonun vergilerinden toplanan paylarla oluşturduğumuz belediye bütçesini iş ve hizmet üretme konusunda kullanmak zorundayız."

"Niye İzmir'e Kayyum Atanmadı da Esenyurt'a Kayyum Atanıyor? Bunu Seçim Öncesinden Başlayarak Sorgulamak Gerekiyor"





"Böyle Bir Yönetim Anlayışı Olmaz"

Türkiye'nin belediyecilik gündemine hızla dönmesi gerektiğini ifade eden Başkan Altay, "Şehirlerimiz kaybeder, Türkiye kaybeder. Türkiye belediyecilikte çok iyi bir noktaya geldi. Yerel yönetimler olarak her şeyi yapma irademiz var. Her şeyi yapma gücümüz var. Bunun için mali kaynaklarımız var. Ama elimizdeki kaynakları kariyer planlaması için kullanamayız. Ayrıca başında bulunduğumuz kurumları, kendi kişisel kanaatlerimizi ifade etmek için de kullanamayız. Türkiye Belediyeler Birliği adına kanaat söylüyorsanız tüm Türkiye'deki belediyeler adına konuştuğunuzu bilmeniz gerekir. Bırakın başka siyasi partileri, kendi siyasi partinizden bile kayyum meselesinde sizinle farklı düşünen insanlar varken çıkıp da burada böyle açıklamalar yapamazsınız. Ben Dünya Belediyeler Birliği adına bir şey söylüyorsam, ya da Türk Dünyası Belediyeler Birliği adına bir şey söylüyorsam oradaki arkadaşlarımızın ortak kanaatini ifade etmek zorundayım. Yoksa buranın belediye başkanı benim, ben istediğimi söyleyebilirim diyemezsiniz. Öyle bir demokrasi olmaz. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz" dedi.

"Lütfen Şehirlerimizin Geleceğini İnşa Etmek İçin Aldığımız Büyük Sorumluluğun Farkına Vararak Hareket Edelim"