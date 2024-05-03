'Basel' ismiyle bilinen X fenomeni Bekir Aslan tutuklandı mı, ne oldu?

Basel tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın 1 Mayıs'ta Saraçhane'de Taksim'e yürümek isteyen grupta yer aldığı ve polis kalkanlarını tekmelediği görüntüler ortaya çıkmıştı. 'Basel' ismiyle bilinen X fenomeni Bekir Aslan tutuklandı mı, ne oldu? Detaylar...

BEKİR ASLAN TUTUKLANDI MI?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyenlere emniyet ekipleri engel olmuş, bazı şüpheliler polise taş ve tekmelerle saldırmıştı. O saldırganlar arasında yer alan ve sosyal medyada "Basel" lakabıyla tanınan Bekir Aslan yakalanarak gözaltına alındı. Bir vatandaş ise fenomenin gözaltına alınmasının ardından hayır simidi dağıttı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınan önlemler kapsamında İstanbul Valiliği'nce yasaklanan Taksim Meydanı'na çıkan bütün cadde ve sokaklar demir bariyerle kapatılmıştı. Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan bazı gruplara müdahale edilmiş, 217 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün 29 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan 29 kişinin arasında yer alan Bekir Aslan dikkat çeken bir isim oldu. X'te 115 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın polis kalkanını tekmelediği görüldü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ankara'da bir vatandaş 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme atan Bekir Aslan'ın gözaltına alınmasından dolayı hayır simidi dağıttı. Simit tablasının önüne yapıştırılan kağıtta şahsın gözaltına alındığı anlara ait bir fotoğraf yer alırken, "1 Mayıs'ta kahraman Türk polisine tekme atan Basel isimli X kullanıcısının ters kelepçe ile gözaltına alınması dolayısıyla dağıtılan hayır simididir. Allah Türk polisimizi korusun." notunun yer aldığı görüldü.

Bekir Aslan isimli şahsın 6 Şubat'ta meydana gelen ve resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişinin can verdiği depremlerin hemen ardından sosyal medya hesabından etkileşim almak uğruna yaptığı paylaşımlar tepkilere neden olmuştu.