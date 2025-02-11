Başakşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Başakşehir'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son tahminlerine göre, İstanbul'un batı ve kuzey kesimlerinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artıracak. Başakşehir hava durumu tahminlerinde sabah saatlerinde buzlanma riski bulunurken, ilerleyen saatlerde yağışın etkisini azaltması bekleniyor. Peki, Başakşehir okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenmektedir. Özellikle kentin batı ve kuzey kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma riski bulunmaktadır. Öte yandan AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.