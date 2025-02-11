Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
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Başakşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Başakşehir'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

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İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler ise "Başakşehir okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 11 Şubat tarihinde Başakşehir ilçesinde okullar tatil edilmedi ve eğitim-öğretim devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son tahminlerine göre, İstanbul'un batı ve kuzey kesimlerinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artıracak. Başakşehir hava durumu tahminlerinde sabah saatlerinde buzlanma riski bulunurken, ilerleyen saatlerde yağışın etkisini azaltması bekleniyor. Peki, Başakşehir okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

Başakşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Başakşehir'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenmektedir. Özellikle kentin batı ve kuzey kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma riski bulunmaktadır. Öte yandan AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Başakşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Başakşehir'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

Başakşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Başakşehir'de okullar yok mu? (Valilik açıklaması)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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