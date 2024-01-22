HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Demirtaş'ın kararının kendisi için sürpriz olduğunu vurguladı. DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş oldu mu sorusu araştırılıyor. Başak Demirtaş aday oldu mu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY OLDU MU?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" sözleri gündem yarattı. Gözlerin çevrildiği DEM Parti'den ilk tepki geldi. Temelli, Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki batıda bir aday havuzu oluşuyor. Başak Hanım'ın başvurması bizim için sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacak."

BAŞAK DEMİRTAŞ

DEM PARTİ İSTANBUL ADAYI BAŞAK DEMİRTAŞ OLACAK MI?

CHP ile ittifak konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Temelli, "Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. İstanbul'da güç birliğiyle kazanılacak yerlerde bir ortak çalışma neden olmasın" dedi.

Başak - Selahattin Demirtaş

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Temelli, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili sorulan "Nasıl karşıladınız, sürpriz mi oldu?" sorusuna da "Öncesinde haberim olmadığı için tabii sürpriz oldu" karşılığını verdi.