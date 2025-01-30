Barış Pehlivan serbest mi bırakıldı? Barış Pehlivan olayı nedir?

Halk TV yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında adı geçen bilirkişinin aranması ve görüşmenin yayınlanması üzerine 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Gazeteci Barış Pehlivan, yayınlanan ifadesinin ardından gözaltı süreci ve serbest bırakılıp bırakılmadığı büyük merak uyandırdı. Peki, Barış Pehlivan olayı nedir? Barış Pehlivan serbest mi bırakıldı? İşte, tüm merak edilenler…

BARIŞ PEHLİVAN OLAYI NEDİR?

Halk TV'de yayınlanan program sırasında Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alarak kamuoyuyla paylaşan Barış Pehlivan, görüşme sırasında bilirkişinin adını hedef gösterecek şekilde açıklaması ve yargı sürecini etkilemeye yönelik ifadeler kullanması nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Barış Pehlivan

Bugün İstanbul Adliyesi'ne getirilen Barış Pehlivan'ın ifadesine ilişkin detaylar açıklanırken Barış Pehlivan'ın "Ben öncelikle kendimi tanıttım. Daha sonra da hakkındaki iddialarla ilgili olarak sorular sordum. Bu esnada yanımda emniyet ifademde bahsetmediğim ama Halk TV'nin açıklamasıyla da ortaya çıkan Kürşat Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Sesi hoparlöre almamın amacı kanal yöneticim olan Kürşat beyin de konuşmayı duyması ve konuşma esnasında da bir yandan not almaktı." şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

Barış Pehlivan

İfadesi sırasında tüm suçlamaları reddeden Barış Pehlivan'ın "Daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım da yoktu. Kürşat beyin bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayınlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayınlatıp yayınlatmadığını bilmiyorum." diyerek savunmada bulunduğu öğrenildi. İfadesinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada merak konusu olan Barış Pehlivan'ın serbest bırakılıp bırakılmadığı da Google'da en çok aratılanlara girdi.

BARIŞ PEHLİVAN SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Mahkemenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Barış Pehlivan, İstanbul Adliyesi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken "Halk TV hep halkın yanında oldu. Bugüne kadar çok destek oldular. Belki de biz o sayede dışarıdayız. Bütün izleyicilerimizden daha fazla Halk TV'ye sahip çıkmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Barış Pehlivan açıklama