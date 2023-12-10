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BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?

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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 10 Aralık Pazar barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 10 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? Baraj doluluk oranları 10 Aralık nasıl? İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İşte detaylar…

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? Baraj doluluk oranları 10 Aralık nasıl? İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İşte detaylar…

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 10 Aralık Pazar bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK || İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?

İSTANBUL (İSKİ) BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranlarını açıklamaktadır. 10 Aralık verilerine göre İstanbul'un barajlarının yüzde 38.95'i dolu durumdadır. 10 Aralık günü için İstanbul'un en dolu barajı yüzde 87.21 ile Elmalı barajıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK || İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK || İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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