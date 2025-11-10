Balıkesir deprem mi oldu 10 Kasım Pazartesi?

Balıkesir'de deprem mi oldu sorusu, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre kentte zaman zaman hissedilen sarsıntılar, bölgede yaşayanları endişelendirmeye devam ediyor. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde meydana gelen depremler, genellikle hafif ve orta şiddette olsa da bazıları çevre illerde de hissediliyor. Güncel Balıkesir deprem haberleri, son dakika gelişmeleri, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili tüm bilgiler AFAD tarafından açıklanıyor. Balıkesir'de deprem olup olmadığına dair en doğru ve anlık verileri takip etmek için resmi kaynakların duyuruları büyük önem taşıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine resmi internet sitesi üzerinden erişilebilmektedir. Bu listede, meydana gelen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği gibi ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde gerçekleşen sismik hareketleri anlık olarak takip ederek kamuoyunu bilgilendirmektedir.

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan "Son Depremler" listesi, Türkiye genelinde meydana gelen tüm sarsıntıların ayrıntılarını sunmaktadır. Vatandaşlar, AFAD'ın deprem sorgulama ekranı üzerinden tarih, saat, büyüklük ve yer bilgilerine kolayca ulaşabilmektedir.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.