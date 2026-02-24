Haberler

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 dakika erken okunan akşam ezanı, çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden oldu. Bazı din görevlileri, erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonrası bir gün kaza orucu tutması gerektiğini anlatırken, Gömeç Müftüsü Mehmet Ali Bal da ezanın temkin vakti içinde okunduğunu kaydederek orucun tekrarına gerek olmadığını söyledi.

  • Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okundu.
  • Ezanın erken okunması nedeniyle çok sayıda vatandaş orucunu erken açtı.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti olduğu için oruçlar geçerli sayıldı.

Balıkesir'in Burhaniye'de dün akşam ezanın 3 dakika önce okunması çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden olurken, yapılan açıklamalar da kafaları karıştırdı.

EZAN YARIDA KESİLDİ, RAMAZAN TOPU ATEŞLENDİ

Burhaniye Kocacami'deki görevliler merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu. Saat 19.00 sırasında ezanı okumaya başlayan görevli yanındakilerin uyarması üzerine ezanı yarıda keserken, ezan sesini duyan belediye görevlisi de Ramazan topunu ateşledi. Bu arada çok sayıda vatandaş orucunu açtı. 3 dakika sonra ezan tekrar okunurken, yapılan hata ortaya çıktı. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu oldu.

DİN ADAMLARINI İKİYE BÖLDÜ

Çok sayıda vatandaş müftülüğü ararken, din görevlileri de erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonunda bir gün oruç tutması gerektiğini anlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal ise, "Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre, akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Boş işlerle ugraşmayın güneş komple battıgı zaman açın. Hadiste ayette yazıyor güneş gözden kayboldugu zaman diyor gece karanlıgına göre şart degil zaten fazladan tutuyoruz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben bir müslüman olarak dinde zorlama yoktur kolaylık vardır denildiğini biliyorsam temel noktalalara aykırı düşmemek şartıyla yapılan kasıtsız hatalar mazur görülür oruca kronometre tutanlarla audinin kilometresine bakanlar aynıdır bunlar insanara dini zul eder dine çağıracaklarına dinden çıkarmaya uğraşırlar Allah yoluna giden Allaha kulluk vazifesini getiren insanlara işte şöyle olmalıydı böyle olmalıydı diye zorluk çıkarmamalı yapılan kasıtsız ufak kusurlar gösterilip gözardı edilmeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yazi turaya kalmis is...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

