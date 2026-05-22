Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme tarafından iptal edilerek "mutlak butlan" kararı verilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevi yeniden kabul edeceğini açıklarken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi kurultay iradesinin arkasında durduklarını belirtti.

KARAR SONRASI KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın "mutlak butlan" kararının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi ise dikkat çeken bir başka gelişme oldu.

"HEP BERABER BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt veren Akın "Herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklıselim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde, hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Hep beraber, yine hep beraber birlik beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız.

"BUNLAR OLAĞAN ŞEYLER"

Unutmayın ki Türkiye'yi kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman ama her zaman birlik beraberlikle, sükunetle, kucaklayıcılık tavrıyla, o anlayışla devam eder. Ve herkes eninde sonunda birlik içinde bu işin yolunda devam eder. Bunlar olağan şeyler, birlik-beraberlik hayat anlayışımız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

MAHKEME KARARINDA NE DENİLDİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi.

