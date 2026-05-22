Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama

1996’dan bu yana eğitim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte resmen iptal edildi.

KAYYUM SÜRECİ KAPANMAYLA SONUÇLANDI

Üniversiteyi bünyesinde bulunduran vakfa geçtiğimiz yıl kayyum atanmıştı. 2019 yılında Can Holding çatısı altına giren kurum, holding hakkında yürütülen soruşturmalar ve çok sayıda şirkete el konulmasının ardından kayyum yönetimine devredilmişti.

Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla mevcut mütevelli heyeti görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek’ten oluşan yeni bir yönetim görevlendirilmişti.

Süreç boyunca yapılan açıklamalarda öğrencilerin eğitim hayatında aksama yaşanmayacağı ve hak kayıplarının oluşmayacağı vurgulanmıştı. Ancak yayımlanan son karar ile birlikte üniversitenin faaliyetleri tamamen durduruldu.

YÖK: GEREKLİ TEDBİRLER İVEDİLİKLE ALINIYOR

YÖK'ten kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun'un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."

GARANTÖR OKUL: MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

Daha önce yapılan açıklamalarda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Bilgi Üniversitesi için garantör üniversite olarak belirlendiği belirtilmişti. Bu süreçte yeni öğrenci alımının durması, mevcut öğrencilerin eğitimlerini başka bir üniversite çatısı altında tamamlaması ve diplomaların devralan kurum tarafından verilmesi öngörülüyor. Akademik ve idari personelin durumuna ilişkin sürecin ise YÖK ve yeni yönetim tarafından şekillendirilmesi bekleniyor.

CAN HOLDİNG OPERASYONUNDA REMZİ SANVER DE TUTUKLANMIŞTI

Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding’e geçmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da 11 Eylül 2025’te Can Holding’e yönelik operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma kapsamında, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin Başkanı Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin tutuklanmıştı. Kenan Tekdağ daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.