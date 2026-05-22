Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ersun Yanal’ın Türkiye’den ayrılarak ABD’nin Miami şehrine yerleştiğini açıkladı.

  • Ersun Yanal, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrine taşındı.
  • Yanal'ın Miami'de birkaç ev satın aldığı, birinde yaşayıp diğerlerini kiraya verdiği iddia edildi.
  • Ersun Yanal son olarak Amedspor'u çalıştırdı.

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Ersun Yanal hakkında dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Uzun süredir takım çalıştırmayan Yanal’ın Türkiye’den ayrılarak ABD’ye yerleştiği öne sürüldü.

ABD’YE YERLEŞTİ İDDİASI

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’in aktardığı bilgilere göre Ersun Yanal, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrine taşındı. 64 yaşındaki teknik adamın Türkiye’deki aktif futbol kariyerine ara verdiği belirtildi.

MIAMI’DE YENİ HAYAT

Notbir’de yer alan habere göre deneyimli teknik adamın Miami’de birkaç ev satın aldığı iddia edildi. Yanal’ın evlerden birinde yaşadığı, diğerlerini ise kiraya vererek gelir elde ettiği öne sürüldü.

SON OLARAK AMEDSPOR’U ÇALIŞTIRDI

Ersun Yanal son olarak Amedspor’da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Tecrübeli çalıştırıcının yeni dönemde teknik direktörlük yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKTI

Kariyeri boyunca Türkiye’de birçok önemli takım çalıştıran Ersun Yanal, özellikle Fenerbahçe ile yaşadığı şampiyonlukla hafızalarda yer etmişti. Deneyimli teknik adam A Milli Futbol Takımı dahil toplam 12 farklı ekipte görev yaptı.

FUTBOLDAN UZAK BİR DÖNEM

ABD’ye yerleştiği iddia edilen Ersun Yanal’ın şimdilik gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiği konuşuluyor. Tecrübeli teknik adamın yeniden kulübeye dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Alper Kızıltepe
