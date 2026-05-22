CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplanıyor
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan kararına yönelik itirazını görüşmek için bugün saat 11.00'de toplanacak.
CHP, dijital ortam üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) mutlak butlana itiraz başvurusu yaptı.
Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün akşam yaptığı açıklamada karara karşı ilk itirazlarını Yargıtay'a yaptıklarını, Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracaklarını belirtti. YSK, CHP'nin itiraz başvurusunun ardından bugün saat 11.00’de toplanma kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...