Haberler

Beşiktaş'ta eğlence mekanında tartıştığı işletmeciyi vurdu; şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta eğlence mekanında tartıştığı işletmeciyi vurdu; şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Ortaköy'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada işletme sahibi Ali Ünal, müşteri Sezgin K. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli Sancaktepe'de ruhsatsız tabancayla yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta eğlence mekanında çıkan tartışmada işletme sahibi Ali (Binali) Ünal (56), müşteri olarak gelen Sezgin K. (40) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan işletmeci Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Sancaktepe'de yakalandı.

Olay, dün saat 03.45 sıralarında Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletme sahibi Ali Ünal ile eğlenmek amacıyla mekana gelen Sezgin K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ali Ünal, Sezgin K.'ya yanında bulunan kişilerle ilgili uyarıda bulundu. Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Sezgin K., belinden çıkardığı tabancayla 4-5 el ateş etti. Açılan ateş sonucu Ali Ünal bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Sezgin K., aynı gün saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de yakalandı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı Taurus marka ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 9 fişek ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Sezgin K. hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik dışı cinsel ilişkiye giren kadın 100 kırbaç darbesinin ardından bayıldı

Evlilik dışı cinsel ilişkiye 100 kırbaç
Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr

En sonunda istediğine kavuştu!
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Gece yarısı sürpriz karar! Bilgi Üniversitesi kapatıldı